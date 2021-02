Antti Siirala pianomusiikin professoriksi Taideyliopiston Sibelius-Akatemiaan

Pianotaiteilija Antti Siirala työskentelee tällä hetkellä professorina Hochschule für Musik und Theater Münchenissä. Hän aloittaa Sibelius-Akatemian professorina 1. elokuuta 2021.

Antti Siirala on kansainvälisesti tunnettu pianisti, jonka taiteelliselle uralle mahtuu useita pianokilpailuiden voittoja, suuri määrä esiintymisiä tunnettujen orkestereiden ja kapellimestarien kanssa, satoja resitaaleja eli yhden henkilön soitinesityksiä, kamarimusiikkia, festivaaliesiintymisiä, levytyksiä sekä kilpailujen tuomaristojen jäsenyyksiä. Hän on työskennellyt vierailevana professorina Juilliard School of Musicissa ja Sibelius-Akatemiassa, ja hän opettaa jatkuvasti mestarikursseilla eri puolilla maailmaa. Suomessa Siirala on ollut mukana perustamassa valtakunnallista Nuorten Pianoakatemiaa, ja hänen oppilaansa ovat myös menestyneet kansainvälisissä pianokilpailuissa. Siirala on valmistunut Sibelius-Akatemiasta musiikin maisteriksi vuonna 2003.

”Olen iloinen päästessäni taas aktiivisemmin mukaan suomalaisen pianonsoiton ja pianokoulutuksen kuvioihin. Instrumentillemme sävelletyn musiikin määrä ja vaihtelevuus takaavat sen, ettei tekeminen lopu kesken täälläkään”, hän toteaa.

Siiralan mukaan Sibelius-Akatemiassa on onnistuttu monissa asioissa hyvin.

”Esimerkiksi tohtorikoulutus sekä solistisen ja pedagogisten opintojen yhdistäminen ovat täällä eurooppalaisessakin katsannossa korkealla tasolla. Jatkossa haluaisin olla mukana kehittämässä muun muassa solistisesti suuntautuneita jatko-opintoja ja resitaalitoimintaa Suomessa”, hän linjaa.

Taideyliopiston Sibelius-Akatemian pianomusiikin professorin tehtävän aloitus viivästyi koronapandemian vuoksi, ja sitä hoiti hakuprosessin ajan Matti Raekallio. Tehtävää haki määräaikaan mennessä 39 henkilöä, joista neljä kutsuttiin haastatteluun ja opetusnäytteisiin marraskuussa 2020. Siirala seuraa professorina tehtävästä vuonna 2018 eläköitynyttä Erik T. Tawaststjernaa.