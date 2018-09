Antti Tuomaisen Mies joka kuoli -dekkari menestyy Saksassa ja Britanniassa

Antti Tuomaisen Mies joka kuoli -kirja on noussut kriitikoiden ja lukijoiden suosikiksi ulkomailla. Britanniassa palkintoehdokkuuksilla huomioidusta dekkarista otettiin Saksassa juuri kolmas painos.

Antti Tuomaisen Mies joka kuoli -dekkari on huomioitu Britanniassa kahdella palkintoehdokkuudella. Petrona-palkinto jaetaan parhaalle Britanniassa julkaistulle pohjoismaiselle rikoskirjalle ja The Last Laugh -palkinto parhaalle huumoria sisältävälle rikoskirjalle.

Mies joka kuoli on kerännyt ylistäviä arvioita mm. The Guardianissa ja sen käännösoikeudet on myyty saksan- ja englanninkielisen maailman lisäksi Ranskaan, Puolaan ja Tsekkiin.

Dekkari julkaistiin Suomessa vuonna 2016 ja englanniksi lokakuussa 2017. Kirjasta on tekeillä myös elokuva.

"Ratkaisevana ja käänteentekevänä elementtinä kirjan menestyksessä näyttää toimivan sen huumori, joka Briteissä nähdään mustana ja Saksassa suomalaisena. Tässä vaiheessa voi varmastikin todeta, että Mies joka kuoli elää,” Tuomainen kommentoi menestystä.

Saksaksi Mies joka kuoli ilmestyi tammikuussa 2018. Saksan kustantajan mukaan kirjasta on otettu jo kolme painosta. Kirjallisuuskriitikot nostivat Tuomaisen dekkarin Saksassa kuukausittaisen kymmenen parhaan rikoskirjan listalle.

”Uusimmilla teoksillaan Tuomainen on onnistunut löytämään aivan oman paikkansa skandidekkaristien joukossa. Mies joka kuoli on otettu todella hyvin vastaan sekä Saksassa että Britanniassa ja se on kerännyt ylistystä niin kriitikoilta kuin lukijoiltakin. Toivomme, että Tuomainen kirjoittaa lisää tällä tyylillä", Tuomaisen agentti Federico Ambrosini Salomonsson Agencysta kertoo.

Antti Tuomainen (s. 1971) on Vuoden johtolanka -palkittu jännityskirjailija ja yksi Suomen kansainvälisesti menestyneimpiä nykykirjailijoita. Hänen teoksiaan on julkaistu 28 maassa. Tuomaisen uusi dekkari, Pikku Siperia, ilmestyy 19. syyskuuta.

Mies joka kuoli -kirjasta sanottua:

”Ainutlaatuisen vaikuttava.” – The Guardian, Iso-Britannia

”Vaikuttava ja todella hauska.” – Irish Times, Irlanti

”Tuomaisen synkkä tarina on sekä herkullinen että myrkyllinen.” – Sunday Express, Iso-Britannia

”Loistaa heti ensimmäisestä lauseesta. Harvinainen helmi.” - Publishers Weekly, USA

”Mahtava on ainoa tapa kuvata tätä romaania.” - Hamburger Abendblatt, Saksa

”Kaurismäki kohtaa Tarantinon.” - Bücher Magazin, Saksa

Lisätiedot:

http://www.salomonssonagency.se/books/mies-joka-kuoli

Haastattelu- ja vedospyynnöt:

piia.vaisanen@like.fi, p. 050-5204699

Arvostelukappaleet:

arvostelukappaleet@like.fi

Kirjailijan kuvat ja kirjan kansikuva:

https://like.fi/kirjailijat/antti-tuomainen/

https://like.fi/kirjat/mies-joka-kuoli/

https://like.fi/kirjat/pikku-siperia/