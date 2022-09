Antti Tuomela johtamaan A-Insinöörien hankekehitystä

Tekniikan tohtori, DI Antti Tuomela on nimitetty A-Insinöörien hankekehittämisen palveluyksikön yksikönjohtajaksi 20.9.2022 alkaen. Ennen siirtymistään A-Insinööreihin Tuomela on toiminut mm. kiinteistösijoitusyhtiö Newsecin Pohjoismaiden ja Baltian johtajana, Aalto-yliopiston kiinteistöjohtajana sekä Aalto-yliopistokiinteistöjen toimitusjohtajana ja viimeksi hybridityöratkaisuihin erikoistuneen Spacentin perustajajäsenenä ja toimitusjohtajana.

– Maailma kiinteistömarkkinoilla ja hankkeiden kehittämisessä ja suunnittelussa on muuttunut hyvin lyhyessä ajassa. Ketterä, yhteistoiminnan osaava hankekehitystiimimme kykenee yhdistämään erilaiset toimijat yhteen hankkeita toteuttamaan. On hienoa saada tiimiä luotsaamaan yksi Suomen kiinteistökehittämisen huippuammattilaisista, toimialajohtaja Juhani Karhu iloitsee.

– Antti on ollut johtamassa kansainvälisten kiinteistösijoittaja-asiakkaiden varainhoitoa, kehittämässä Aalto-yliopiston Otaniemen alueen merkittävää kiinteistökantaa ja luomassa yrittäjänä uusia tilatehokkuuden malleja. Antissa yhdistyy vaativa hankekehittäminen, kiinteistön omistajan katsantokanta sekä käyttäjäymmärrys. Jos aikoo kehittää saunaa, on erittäin hyvä, että on joskus käynyt saunassa.

”Tarvitaan vähemmän, mutta laadukkaampaa”

Antti Tuomelan mukaan etenkin toimistojen käyttö on muuttunut lyhyessä ajassa merkittävästi – työympäristöjä täytyy nyt sovittaa uuden tekemisen maailmaan.

– Tarvitaan vähemmän, mutta laadukkaampaa tilaa. Vielä emme tiedä kaikkia koronapandemian vaikutuksia ja miten etätyö tulee muokkaamaan työn tekemistä, joten toiminnallisuuteen ja muuntojoustavuuteen täytyy satsata enemmän kuin tilan määrään. Rahoituskriisi ja investointien epävarmuus ovat tuoneet uusia trendejä, kuten yhteiskäytön mahdollisuuksien pohtimista. Neliöiden ja kuutioiden rinnalle nousee uusi ulottuvuus, tunti, Tuomela sanoo.

A-Insinöörien hankekehityspalvelujen erityispiirteitä ovat ketteryys ja riippumattomuus, mikä mahdollistaa yhteistyön kaikkien kiinteistömarkkinoilla toimivien tahojen kanssa.

– A-Insinööreissä on osaamista ja kyvykkyyttä hyvin kompleksisiinkin hankkeisin, usko kasvuun sekä poikkeuksellisen hyvä työnantajamaine. Meillä on mahdollisuus muuttaa maailmaa kaikki kaupunki- ja kiinteistökehittämisen näkökulmat huomioiden ja saada hankkeisiin myös parhaimmat osaajat, Tuomela uskoo.

Konsulttipalvelujen rinnalla A-Insinööreissä kehitetään digitaalisia analyysityökaluja, jotka auttavat kiinteistönomistajia ja kaupunkisuunnittelijoita ymmärtämään tulevaisuuden arvotekijöitä (mm. Cityfier). A-Insinöörien pääkaupunkiseudulla ja Tampereella edistämiin hankkeisiin kuuluu mm. Suomen suurin purkavan täydennysrakentamisen hanke Mellunpuisto Helsingin Mellunmäessä.