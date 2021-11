Antti Uusitalo on valittu Valtorin uuden Talous ja tehokkuus -tulosyksikön johtajaksi

Antti Uusitalo on toiminut viimeiset 10 vuotta talousjohtajan tehtävissä Grano konsernissa ja Oral Hammaslääkärit Oyj:ssä.

”Olen kuullut paljon hyvää Valtorista, ja on kiinnostavaa siirtyä julkiselle sektorille. Tämä on hyvä aika hypätä mukaan ja päästä rakentamaan uudenlaista Talous ja tehokkuus -tulosyksikköä, kun Valtorissa on meneillään iso organisaation ja toimintatapojen muutos. Uskon, että voimme tämän kautta vaikuttaa myös parempaan asiakaskokemukseen”, Uusitalo kertoo.

”Antti tuo Valtoriin laaja-alaista talouteen ja hankintoihin liittyvää näkemystä ja kokemusta. Olen varma, että hänen myötään saamme paitsi uusia ajatuksia toimintamme kehittämisen tueksi myös erittäin ihmislähtöisen ja mukavan kollegan”, toimitusjohtaja Tero Latvakangas toteaa.