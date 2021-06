Anu Junnikkala-Alho Osuuskauppa Arinan talousjohtajaksi

Jaa

KTM Anu Junnikkala-Alho on nimitetty 1.1.2022 alkaen Osuuskauppa Arinan talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Junnikkala-Alho toimii osuuskaupassa tällä hetkellä kauppakeskus- ja tavaratalojohtajana, työskenneltyään aiemmin talouspäällikkönä.

Arinassa talousjohtaja toimii johtoryhmän jäsenenä ja vastaa talous- ja tietohallinnon sekä kiinteistötoimintojen johtamisesta, liiketoiminnan raportoinnista ja sen kehittämisestä sekä yritysturvallisuudesta ja osallistuu liikepaikkaneuvotteluihin. Talousjohtaja raportoi toimitusjohtajalle.

”Osuuskaupassa tehtävämme on tuottaa palveluja ja hyötyjä pohjoissuomalaisille asiakasomistajillemme ja tehdä yhdessä Pohjois-Suomesta parempi paikka elää. Talousjohtaja tiimeineen auttaa liiketoimintoja ja tukipalveluja onnistumaan tehtävässä”, kuvaa Osuuskauppa Arinan hallintojohtaja Reima Loukkola.

Anu Junnikkala-Alho aloitti Arinassa vuonna 2007 talouspäällikkönä, toimien sitä ennen seitsemän vuoden ajan tilintarkastustehtävissä. Vuonna 2013 hän siirtyi kauppakeskus- ja tavaratalojohtajaksi valmistelemaan Kauppakeskus Valkean ja Sokos-tavaratalon avaamista Oulun ydinkeskustaan. Tänään hänen vastuullaan ovat Kauppakeskus Valkean ja Sokos Oulun lisäksi myös Sokos Herkku, Arinan Emotion-myymälät, Tälläämö-parturikampaamot sekä Sokos Rovaniemi.

”Talousjohtajan tehtävä suuryrityksessä ja 3000 arinalaisen työkaveruus kiinnostivat kymmeniä hakijoita sekä S-ryhmän sisältä että ulkopuolelta. Anu erottautui edukseen vahvojen näyttöjensä ansiosta. Hän on sekä taloushallinnon että liiketoiminnan johtamisen ammattilainen. Hänellä on lisäksi kokemusta investointihankkeiden läpiviennistä ja liikepaikkaneuvotteluista. Anu on työryhmänsä arvostama ja vahva verkostoituja alueella sekä S-ryhmässä, benchmarkaten aktiivisesti valtakunnan parhaita osaajia. Olen saanut toimia Anun mentorina ja nähdä hänen kehittymisensä”, jatkaa Reima Loukkola.

”Kiitän luottamuksesta sekä Reimaa että Arinan hallitusta. Olen erittäin innoissani uusista haasteista ja odotan innolla, että pääsen yhdessä arinalaisten sekä Arinan sidosryhmien ja kumppaneiden kanssa tekemään työtä Pohjois-Suomen hyväksi”, iloitsee Anu Junnikkala-Alho.

Nimityksen myötä Junnikkala-Alhon nykyiseen tehtävään käynnistetään seuraajahaku välittömästi.