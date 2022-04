Anu Kankainen fysiikan professuuriin – erityisalana ydinastrofysiikka

Kankaista kiinnostaa perimmäinen kysymys: miten alkuaineet ovat syntyneet?

”Tämän ymmärtämiseksi tarvitaan tietoa atomien ytimistä, koska melkein kaikki tuntemamme alkuaineet ovat syntyneet tähdissä ytimien muuttuessa toisiksi ytimiksi ja alkuaineiksi. Näiden prosessien mallintaminen vaatii tietoa ytimien ominaisuuksista, kuten niiden massasta ja eliniästä”, Kankainen kertoo. Jyväskylän yliopiston kiihdytinlaboratorio tarjoaa tutkimukselle oivalliset puitteet. Erityisesti sen IGISOL-laitteistolla tuotettujen eksoottisten ydinten tutkimus on tuottanut monia merkittäviä tieteellisiä julkaisuja.

Havainnot vauhdittavat tutkimusta

Kankaisen mukaan ydinastrofysiikassa eletään mielenkiintoisia aikoja. Gravitaatioaaltojen sekä sähkömagneettisen säteilyn havainnointi törmäävistä neutronitähdistä tuottaa ainutlaatuista tietoa tapahtumista, joissa tuotetaan raskaita alkuaineita.

”Uusia havaintoja törmäävistä neutronitähdistä, hyvin vanhoista tähdistä sekä mahdollisesta kotigalaksissamme tapahtuvasta supernovasta odotellaan. Toisaalta samaan aikaan kiihdytinlaboratorioissa tehtävä tutkimus kehittyy. Ennen tuntemattomia ytimiä ja niiden ominaisuuksia voidaan tutkia uusilla menetelmillä ja laitteistoilla.”

Mittausten ja havaintojen yhdistämiseksi tarvittavien mallinnusten tekeminen on myös helpottunut nykyaikaisilla supertietokoneilla. Kankainen odottaa mielenkiinnolla tulevia vuosia: minkälaisia löydöksiä tai havaintoja tullaan tekemään?

Anu Kankainen (o.s. Ruuska) on aloittanut professuurissa 1.1.2022 työskenneltyään sitä ennen fysiikan laitoksen apulaisprofessorina vuodesta 2019. Hän väitteli tohtoriksi vuonna 2006 Jyväskylän yliopiston fysiikan laitokselta ja on toiminut sen jälkeen Suomen Akatemian tutkijatohtorina sekä akatemiatutkijana Jyväskylän yliopistossa. Lisäksi hän on työskennellyt tutkijana Edinburghin yliopistossa Skotlannissa 2013–2014. Vuonna 2017 hän sai arvostetun ja mittavan Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) Consolidator Grant -rahoituksen tutkimukselleen Jyväskylän yliopistossa.

Kankainen on edistänyt tieteen yhteiskunnallista vaikuttavuutta muun muassa Suomen Fyysikkoseuran puheenjohtajana sekä tieteen popularisoijana esitelmien sekä monien radio- ja lehtihaastattelujen kautta. Hän on kahden eurooppalaisen ydinfysiikan alan tieteellisen lehden (Journal of Physics G ja European Physical Journal A) toimituskunnan jäsen.

Kankainen on kansainvälisesti hyvin verkostoitunut fyysikko, jolla on useita luottamustehtäviä. Hän on muun muassa jäsen CERNissä toimivassa INTC-komiteassa sekä kansainvälisen FAIR-kiihdytinlaboratorion NUSTAR-kollaboraatiota edustavassa hallituksessa. Kankainen on toiminut myös useissa kansainvälisissä arviointitehtävissä, viimeisimpänä arvostetun ERC Consolidator Grant 2021 PE2 (Fundamental Constituents of Matter) -arviointipaneelin jäsenenä.