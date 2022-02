Anu Komsi tähdittää Kaija Saariahon Saarikoski-laulusarjan orkesteriensi-iltaa Bostonissa ensi viikolla

Suomalaisen säveltaiteen ja kotimaisen runouden harvinaista ulkomaista ensiesitystä johtaa kapellimestari Andris Nelsons. Saarikoski-laulusarjan muut orkesteriesitykset nähdään Bostonissa 26. helmikuuta sekä 1. maaliskuuta. Konsertit ovat Anu Komsin debyytti Bostonin sinfoniaorkesterin solistina. Hän on aiemmin esiintynyt solistikiinnityksellä Yhdysvalloissa muun muassa New Yorkin filharmonikkojen, Los Angelesin ja San Franciscon sinfoniaorkestereiden sekä New York City Operan kanssa.

Anu Komsi on viime vuonna julkaissut yhdessä Pia Värrin kanssa Saariahon Saarikoski-laulut pianosäestyksinä ylistetetyllä levyllään Sumun läpi, joka on tämän vuoden Emma-palkintoehdokkaana klassisen musiikin sarjassa. Bostonin sinfoniaorkesterin tilaamien, Pentti Saarikosken runoihin perustuvien laulujen orkesteriversioiden Suomen ensiesitys on tulossa Helsingin Musiikkitaloon keväällä 2023, jolloin Anu Komsi esittää orkestroidut laulut Radion Sinfoniaorkesterin kanssa. Komsi on Kaija Saariahon säveltämien Saarikoski-laulujen alkuperäinen tilaaja, ja hän on aikaisemmin tilannut Kaija Saariaholta sävellykset vastaavalla idealla myös Eino Leinon runoihin perustuviin lauluihin. New York Times valitsi Anu Komsin vuonna 2020 maailman parhaiden laulajien listalle Saariahon Leino-laululla Sua katselen artikkelissaan 5 Minutes That Will Make You Love Sopranos.

Sumun läpi -julkaisukonsertista sanottua:

“Tulkinnat olivat yhtä musiikin kanssa – Komsin ja Värrin hengitys, pianon hajoavat, etsivät harmoniat, valtavan vaikea laulustemma, joka ei kuulostanut vaikealta; paitsi Komsin teknisen briljanssin takia myös tai ennen kaikkea siksi, että hän ei esittänyt vaan eli musiikin.” – HS 8.9. 2021

"Kaija Saariahon Saarikoski-laulusarja on valtavan hieno, ja kantaesityksen tulkinnat olivat yhtä musiikin kanssa." – HS 8.9. 2021

Kaija Saariahon Saarikoski-lauluista sanottua:

“Saarikoski-laulut ovat syntyneet suhteellisen pitkän ajan kuluessa: niistä ensimmäinen, Luonnon kasvot, vuonna 2013, Jokaisella on tämänsä ja Kaikki tämä vuonna 2017 ja Minussa lintu ja käärme sekä Sumun läpi vuonna 2020. Ajallinen etäisyys laulujen välillä tuntui hämmästyttävältä paitsi teoksen yhtenäisyyden myös tietynlaisen narratiivisuuden takia. Olisi helppo uskoa Saariahon säveltäneen viisi laulua suoraan sarjaksi, tietoista johtoajatusta seuraten. Näin ei kuitenkaan vaikuta olevan, mikä ei tee sarjasta yhtään vähempää, vaan enemmän.” – HS 8.9. 2021

Sumun läpi -levystä sanottua:

“Yhteisiä levytyksiä on paljon, mutta Komsin ja pianisti Pia Värrin uusi Saariaho-levy tiivistää saavutukset – ohjelmisto yltää Saariahon opiskeluajoista koronakevääseen asti, ja sekä tekstien että sävelkielen moninaisuudessa kulkee punaisena lankana Saariahon varma herkkyys.” – Yle, 2021

