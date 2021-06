Anu Ojalan pelottavan ajankohtainen Jääsilkkitie-trilleri kertoo yhteiskunnan kylmästä ytimestä

Jaa

Ojala käsittelee trillerissään isoja teemoja, kuten huumemaailman raakuutta, poliisiin kohdistuvia vaatimuksia sekä perheväkivaltaa. Vangitseva teos kuvaa, kuinka helposti elämän raakuus kovettaa ihmisen jään peittämän maiseman syleilyssä.

Jäinen meri tuo mukanaan tappavaa ainetta ja kutsuu eksynyttä ihmistä kuohuihinsa.

Suomen ja Ruotsin rajaa piinaa jatkuvasti uusia uhreja vaativa rikosaalto. Ronja Jentzsch Lapin poliisista tutkii murhia, jotka vievät hengenvaarallisen synteettisen huumeen jäljille. Kun poliisit käyvät lohdutonta sotaa, alkaa korkealta taholta paljastua yllättäviä kytköksiä. Perhehelvettiä elävä tullimies saattaisi olla avain ratkaisuun, mutta lupaus paremmasta elämästä saa hänen moraalinsa koetukselle.

Jääsilkkitie ilmestyy 2.7.2021.

Anu Ojala (s. 1972) on Rovaniemellä asuva juristi ja kirjailija. Hän on aiemmin urallaan työskennellyt muun muassa asianajotoimistossa Meri-Lapin alueella. Häneltä on julkaistu nuortenkirjoja ja kaksi tietokirjaa. Jääsilkkitie on Ojalan ensimmäinen aikuisten romaani.

