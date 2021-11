Aostanlaakso on valmis uuteen talvikauteen

Aostanlaakso

Valle d’Aosta, Aostanlaakso, jonka pinta-ala on noin 3 720 m2, on Italian pienin alue. Kolmasosa alueen pinta-alasta on 2 600 metriä merenpinnan yläpuolella. Laakso on jäätiköiden muotoilema ja vuorten ympäröimä: kaunis alue, joka sijaitsee upealla paikalla keskellä Euroopan korkeimpia huippuja – Mont Blanc Ranskan rajalla toisella puolella sekä Matterhorn ja Monte Rosa Sveitsin rajalla toisella puolella.Aostanlaaksosta löytyy myös koskematon ja villi Gran Paradison kansallispuisto. Kulttuurisesti alue on jännittävä sekoitus Italiaa ja Ranskaa.Aostanlaakso houkuttelee ihmisiä eri puolilta maailmaa upealla gastronomiallaan ja monipuolisilla urheilumahdollisuuksillaan sekä arkkitehtonisesti viehättävillä alppikylämaisemillaan.Aostan alue tarjoaa ihanteelliset olosuhteet aktiivisille matkailijoille – vuorikiipeilijöille, retkeilijöille ja hiihtäjille, mutta se on myös ilmeinen kohde niille, jotka haluavat nauttia lomastaan ​​kauniissa ympäristössä.Lue lisää: http://www.lovevda.it/en