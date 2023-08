Apollomatkat panostaa 55+ kohderyhmään

Apollo Silver on perinteinen pakettimatka, jota on täydennetty laajalla valikoimalla 55+ kohderyhmää kiinnostavia aktiviteetteja. Apollo Silver lomia on varattavissa valikoiduissa kohteissa ja hotelleissa ympäri vuoden.

- Yli 55-vuotiaat matkustavat nyt enemmän kuin koskaan ennen. He ovat matkustajina hyvin laatutietoisia, ja arvostavat vapautta ja joustavuutta. Juuri tämä on Apollo Silverin perusta. Kohteet, hotellit ja aktiviteetit valitaan huolellisesti, mutta kyseessä ei kuitenkaan ole ryhmämatka, vaan oman ohjelman voi koota tarjolla olevista vaihtoehdoista oman mielen mukaan, kertoo Apollomatkojen PR vastaava Satu Kontulainen.

Valituissa hotelleissa on aina korkealuokkaiset mukavuudet ja ne sijaitsevat lähellä rantaa ja ravintoloita. Mukaan valitaan hotelleja, joiden asiakastyytyväisyys on korkea ja saatavilla on aina myös yhden hengen huoneita.

Laaja aktiviteettitarjonta

Apollo Silverin ytimessä on laaja ja monipuolinen aktiviteettitarjonta, joka keskittyy liikunnallisiin sekä elämyksellisiin aktiviteetteihin. Vaikka suurin osa haluaakin lomalta ensisijaisesti aurinkoa ja lämpimiä säitä, ovat paikalliset kokemukset yhä tärkeämpiä. Tämä toive on otettu huomioon myös uuden matkakonseptin suunnittelussa.

- Apollo Silver -asiakkaat voivat osallistua unohtumattomille vaelluksille, innostaville liikuntatunneille, aamujoogaan, ruoanlaittokursseille sekä viininmaistajaisiin. Olemme halunneet kehittää monipuolisen ohjelman, joka parissa asiakkaamme voivat osallistua jo tuttuihin lempiharrastuksiin tai löytää uusia elämyksiä, Kontulainen kertoo.

Aktiviteetit vaihtelevat kohteen mukaan. Yhteistä on, että ne sisältävät liikuntaa, kulttuurielämyksiä ja gastronomiaa sekä sosiaalisia tapahtumia.