Apotin käyttöönotto etenee suunnitellusti

Potilas- ja asiakastietojärjestelmä Apotti otettiin lauantaina käyttöön laajasti Meilahden sairaala-alueella, Töölön sairaalassa ja useissa muissa HUSin sairaaloissa. Kaikki sairaalat toimivat normaalisti eikä päivystyksissä ole ollut ruuhkaa.

Johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi on tyytyväinen käyttöönoton tähänastiseen etenemiseen. ”Käyttöönoton ensimmäinen vaihe viikonloppuna on sujunut kokonaisuutena varsin tyydyttävästi. Potilashoito on jatkunut suuresta ja haastavasta muutoksesta huolimatta normaalisti”, tiivistää Mäkijärvi.

Käyttöönottoon liittyviä ongelmia on noussut esiin odotettu määrä. Ongelmia on ratkaistu tehokkaasti ja onnistuneesti viikonloppuna varautuen ensi viikkoon ja kasvaviin käyttäjä- ja potilasmääriin.

“Tavoitteena oli, että Apotin käyttöönotto näkyisi mahdollisimman vähän potilaille, ja siinä olemme tänä viikonloppuna henkilöstön sitoutumisen ansiosta onnistuneet”, jatkaa Mäkijärvi.

Ensi viikolla tilannetta seurataan tiiviisti useiden poliklinikoiden auetessa.

“Todellinen testi on vielä edessä, kun potilasmäärät kasvavat arkena moninkertaisesti”, Mäkijärvi toteaa.

Apotin käyttöön siirryttiin lauantaina 31.10. Meilahden tornisairaalassa, Meilahden kolmiosairaalassa, Syöpätautien klinikalla, Haartmanin sairaalassa, Silmä-korvasairaalassa ja Uudessa lastensairaalassa, Iho- ja allergiasairaalassa, Töölön sairaalassa, Kirurgisessa sairaalassa sekä HUSin toiminnoissa Malmin, Laakson, Auroran ja Herttoniemen sairaaloissa.

Lisätietoja:

Markku Mäkijärvi

HUS, johtajaylilääkäri

050 428 7660



Taustaa

HUSissa on käynnissä laaja potilas- ja asiakastiedon hallintaa koskeva toiminnanuudistus. Uusi, yhdenmukaisempi tapa kirjata ja hyödyntää tietoa parantaa laatua ja vahvistaa potilasturvallisuutta. Merkittävän kehityshankkeen mahdollistaa siirtyminen uuteen Apotti-potilastietojärjestelmään kaikissa HUSin yksiköissä kevääseen 2021 mennessä. Apotin myötä HUSin asiakkaille avautuu myös uusi sähköisen asioinnin palvelu, Maisa.

Apotti-järjestelmä otettiin käyttöön ensi kerran marraskuussa 2018 HUSin Peijaksen sairaalassa. Helmikuussa 2020 Apotti-järjestelmän käyttäjiksi siirtyivät Hyvinkään, Länsi-Uudenmaan, Lohjan ja Porvoon sairaanhoitoalueet ja HYKS-sairaanhoitoalueella Jorvin sairaala sekä Naistentautien ja synnytysten ja Psykiatrian tulosyksiköt. HUS Kuvantaminen ottaa Apotti-järjestelmän käyttöön keväällä 2021.

Maailmalla lähes 500 sairaalassa käytössä olevan Epic-pohjaisen järjestelmän toimittaa HUSille Oy Apotti Ab.