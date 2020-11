Apotin käyttöönotto toteutunut suunnitellusti

FINENTRY-sovelluksen tavoitteena sujuva matkustaminen Suomeen 11.11.2020 15:40:30 EET | Tiedote

HUSissa on valmistauduttu Schengen-maiden välisen sisärajavalvonnan päättymiseen. HUSissa on lisätty koronavirusnäytteenotto- ja analysointikapasiteettia sekä kehitteillä on sovellus, joka palvelee Suomeen matkustavia.