Apotin käyttöönottovaihe jatkuu suunnitelmien mukaan

Lauantaina tapahtunut potilas- ja asiakastietojärjestelmä Apotin laajeneminen on jatkunut ilman suuria ongelmia. Kaikki sairaalat toimivat normaalisti eikä päivystyspoliklinikoilla ole ollut erityistä ruuhkaa.

Apotin käyttöönottoa viikonloppuna johtava hallinnollinen ylilääkäri Piia Aarnisalo on tyytyväinen tilanteeseen sunnuntaina iltapäivällä:

“Näin laaja yhtäaikainen käyttöönotto on erittäin iso ja haastava operaatio. Esiin on tullut odotettu määrä itse järjestelmään liittyviä yksittäisiä teknisiä asioita, mutta ne on ratkaistu tai niitä selvitetään parhaillaan. Lisäksi yksiköillä on ollut myös käyttöön liittyviä ongelmatilanteita, joita on kuitenkin kyetty hoitamaan joustavasti.”

Aarnisalon mukaan tärkeintä on, että sairaalat ja niiden päivystykset toimivat normaalisti. “Tavoitteemme on, että siirtyminen Apottiin aiheuttaisi mahdollisimman vähän haittaa potilaille, ja viikonloppuna tässä on onnistuttu. Ensi viikolla seuraamme tilannetta tiiviisti toiminnan käynnistyessä täydellä teholla.”

Potilas- ja asiakastietojärjestelmä Apotti otettiin käyttöön 1.2.2020 Hyvinkään, Lohjan, Länsi-Uudenmaan ja Porvoon sairaanhoitoalueilla, HYKS-sairaanhoitoalueella Jorvin sairaalassa sekä Naistentautien ja synnytysten ja Psykiatrian yksiköissä. Peijaksen sairaalassa Apotti otettiin käyttöön jo marraskuussa 2018.

HUSissa on käynnissä laaja potilas- ja asiakastiedon hallintaa koskeva toiminnanuudistus. Uusi, yhdenmukaisempi tapa kirjata ja hyödyntää tietoa parantaa laatua ja vahvistaa potilasturvallisuutta. Merkittävän kehityshankkeen mahdollistaa siirtyminen uuteen Apotti-potilas- ja asiakastietojärjestelmään kaikissa HUSin yksiköissä vuoden 2020 loppuun mennessä. Lisäksi otetaan käyttöön uusi, HUSin asiakkaille suunnattu sähköisen asioinnin palvelu, Maisa. Maailmalla lähes 500 sairaalassa käytössä olevan Epic-pohjaisen järjestelmän toimittaa HUSille Oy Apotti Ab.