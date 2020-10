Apotin laajentuminen sujunut hyvin

Potilas- ja asiakastietojärjestelmä Apotin kolmas käyttöönotto HUSissa on sujunut ilman merkittäviä ongelmia. Kaikissa HUSin sairaaloissa käytetään nyt Apottia. Sairaalat ja päivystykset ovat toimineet käyttöönoton ensimmäisenä päivänä normaalisti.

”Käyttöönotto on sujunut tähän asti suunnitelmien mukaan. Eteen tulleet ongelmatilanteet ovat olleet luonteeltaan teknisiä ja niihin on reagoitu nopeasti. Sairaaloiden toiminta on sujunut normaalisti ja potilaat on saatu hoidettua ilman ylimääräisiä viiveitä”, HUSin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi kertoo.

Päivystysten potilasmäärä on ollut tavanomainen, mutta päivystykset eivät ole ruuhkautuneet eikä hoitoon pääsyssä ole syntynyt viiveitä. Ennen päivystykseen hakeutumista potilaita pyydetään soittamaan viikonloppuna normaalin käytännön mukaan Päivystysavun maksuttoman numeroon 116 117.

“Käytössämme on ollut kaikki se oppi, jonka olemme aiemmista Apotin käyttöönotoista saaneet. Järjestelmää on myös kehitetty jatkuvasti. Tämä kaikki on sujuvoittanut tätä viimeistä laajaa operaatiota”, Mäkijärvi sanoo.

Apotin käyttöön siirryttiin tänään Meilahden tornisairaalassa, Meilahden kolmiosairaalassa, Syöpätautien klinikalla, Haartmanin sairaalassa, Silmä-korvasairaalassa ja Uudessa lastensairaalassa, Iho- ja allergiasairaalassa, Töölön sairaalassa, Kirurgisessa sairaalassa, sekä HUSin toiminnoissa Malmin, Laakson, Auroran ja Herttoniemen sairaaloissa.

”Henkilöstömme on tehnyt Apotin kanssa hienoa työtä ja tästä on hyvä jatkaa huomenna. Kuitenkin vasta arkipäivien suurempien käyttäjä- ja potilasmäärien jälkeen voimme arvioida käyttöönottoa kokonaisuutena”, Mäkijärvi sanoo.

Apotin käyttöönoton etenemistä voi seurata HUSin verkkosivustolla: www.hus.fi/apotti

Lisätietoja:

Markku Mäkijärvi

HUS, johtajaylilääkäri

050 428 7660

Taustaa

HUSissa on käynnissä laaja potilas- ja asiakastiedon hallintaa koskeva toiminnanuudistus. Uusi, yhdenmukaisempi tapa kirjata ja hyödyntää tietoa parantaa laatua ja vahvistaa potilasturvallisuutta. Merkittävän kehityshankkeen mahdollistaa siirtyminen uuteen Apotti-potilastietojärjestelmään kaikissa HUSin yksiköissä kevääseen 2021 mennessä. Apotin myötä HUSin asiakkaille avautuu myös uusi sähköisen asioinnin palvelu, Maisa.

Apotti-järjestelmä otettiin käyttöön ensi kerran marraskuussa 2018 HUSin Peijaksen sairaalassa. Helmikuussa 2020 Apotti-järjestelmän käyttäjiksi siirtyivät Hyvinkään, Länsi-Uudenmaan, Lohjan ja Porvoon sairaanhoitoalueet ja HYKS-sairaanhoitoalueella Jorvin sairaala sekä Naistentautien ja synnytysten ja Psykiatrian tulosyksiköt. HUS Kuvantaminen ottaa Apotti-järjestelmän käyttöön keväällä 2021.

Maailmalla lähes 500 sairaalassa käytössä olevan Epic-pohjaisen järjestelmän toimittaa HUSille Oy Apotti Ab.