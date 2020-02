Apotti har som helhet fungerat enligt förväntningarna

Apotti toiminut kokonaisuutena odotetusti 14.2.2020 16:39:42 EET | Tiedote

Potilas- ja asiakastietojärjestelmä Apotti on kokonaisuutena toiminut odotetusti 1.2. tapahtuneen käyttöönoton jälkeen, vaikka teknisiä ongelmia on esiintynyt. Käyttäjän tekemän ilmoituksen perusteella 9.2. järjestelmästä korjattiin potilasluetteloiden tietosuojavirhe. Myönteisin yllätys on ollut uuden reaaliaikaisen sanelutoiminnon suosio lääkäreiden keskuudessa.