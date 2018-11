Apotti-järjestelmän käyttöönotto sujui hyvin

Apotti-järjestelmän ensimmäinen käyttöönotto HUSin Peijaksen sairaalassa on sujunut odotusten mukaisesti.

Apotti-järjestelmä otettiin käyttöön suunnitelmien mukaisesti HUSin Peijaksen sairaalassa lauantaina aamuyöstä. Yö oli rauhallinen ja potilaiden hoito sujui normaalisti. Käyttöönottoon on varauduttu lisäresursseilla, minkä avulla mahdolliset hidastumiset voidaan mahdollisimman hyvin välttää. Muut HUSin sairaalat toimivat normaalisti.

– Peijaksen sairaalassa on käyttöönottoviikonloppuna ollut vuorossa sairaalan kokeneimmat työntekijät. Henkilökuntaa on koulutettu syksyn ajan ja heidän tukenaan on tukihenkilöitä, jos ongelmia ilmenee, HUSin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi sanoo.

Käyttöönottoa tuetaan vahvasti

Apotti-järjestelmän edistynyt käyttölogiikka on erilainen verrattuna nykyisiin järjestelmiin, ja uuden oppiminen vie koulutuksesta huolimatta aikaa. Tähän Apotti Oy on varautunut kouluttamalla satoja tukihenkilöitä, jotka auttavat Peijaksen sairaalassa sairaalahenkilökuntaa.

Apotti Oy ja järjestelmän toimittanut Epic ovat vahvasti tukemassa käyttöönottoa, jotta mahdolliset ongelmatilanteet saadaan nopeasti korjattua. Sairaalan henkilökuntaa jatkokoulutetaan järjestelmän syvällisempään käyttöön ja muokkaamaan omaa näkymäänsä järjestelmässä työtehtävien vaatimalla tavalla.

– Järjestelmä otettiin käyttöön suunnitellusti kello 04 aamuyöllä. Tekninen käyttöönotto sujui hyvin. Seuraavien viikkojen aikana keskitytään havaintojen ja virheiden korjaamiseen. Tavoitteena on, että järjestelmän käyttäjät oppivat hyödyntämään järjestelmää mahdollisimman hyvin, ja kaikki havainnot raportoidaan jatkokehitystä varten, Apotin toimitusjohtaja Hannu Välimäki sanoo.