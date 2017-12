April Jazz Goes EMMA: tilausteos Raoul Björkenheimilta

Björkenheim tunnetaan parhaiten innovatiivisesta, lyyrisestä kitaran soitostaan ryhmissä kuten Krakatau, Scorch Trio, eCsTaSy and Triad. Hän on soittanut 47 julkaistulla albumilla. Kitaransoiton ohella hän on säveltänyt musiikkia isoille kokoonpanoille big bandista sinfoniaorkesteriin sekä useisiin elokuviin. 36-vuotisen uransa aikana Björkenheim on palkittu mm. Suomen Jazzliiton jakamalla Yrjö-palkinnolla vuoden parhaana jazzmuusikkona, Emma-palkinnolla vuoden parhaasta jazzsävellyksestä ja Nuori Suomi -palkinnolla.

“Koska olen elokuvaentusiasti, musiikin ja kuvan suhde on aina kiehtonut minua. Tästä on ollut hyötyä elokuvamusiikkia tehdessä. Kaikkein kiinnostavin synergia tapahtuu, kun musiikki ei ainoastaan alleviivaa kuvan merkitystä vaan luo jännitteitä, jotka rikastavat kokemusta. Musiikki, jota suunnittelen EMMAn näyttelyyn hyödyntää kumpaakin lähestymistapaa. Toivon, että katsojat innostuvat kuvan ja surrealistisen musiikkini yhteisvoimasta.”

Björkenheim säveltää teoksen EMMAn omasta kokoelmasta syntyvään näyttelyyn No Ordinary Moments. Sen teemana on arjen ihmeellisyys ja unenomaiset tunnelmat. Teosten outo todellisuus heijastelee alitajuntaa ja tiedostamatonta. Björkenheimin musiikki tuo näyttelyn kokijoille mahdollisuuden monikerroksiseen taide-elämykseen musiikin siivittämänä.

”On kiinnostavaa nähdä mitä surrealistinen ilmaisu musiikin keinoin on. Uskon, että No Ordinary Moments -näyttelyn vieraat saavat kokea jotain yllätyksellistä ja uutta. Musiikki tuo lisää vivahteita kuvataiteeseen ja toisin päin,” yleisöpalveluiden intendentti Reetta Kalajo EMMAsta kommentoi.

”Björkenheimin kosmopoliittinen musiikillinen näkemys ja poikkitaiteellinen kokemus ovat oiva kombinaatio tähän projektiin. Hän etsii aina uusia suuntia, mikä tuo sopivaa särmää festivaalimme profiiliin", sanoo festivaalijohtaja Matti Lappalainen.

Ensiesitys EMMAssa lauantaina 28.4.2018.

April Jazz Goes EMMA: Raoul Björkenheim yhtyeineen

Sisältyy näyttelykeskus WeeGeen sisäänpääsylipun hintaan (12€ / 10 €)

Lehdistökuvat: https://kuvat.emma.museum/kuvat/Lehdistokuvat-Press/April+Jazz+Goes+EMMA/

Salasana: emmamuseum

No Ordinary Moments -näyttely: http://emma.museum/no_ordinary_moments

11.4.2018 - 6.1.2019