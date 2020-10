Apteekkariliitto suosittelee maskin käyttöä apteekissa

Apteekkariliitto suosittelee kasvomaskin käyttöä apteekissa asioitaessa. Maskin käytön ohella on tärkeää huolehtia turvaväleistä ja hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta.

Apteekkariliitto suosittelee, että asiakkaat käyttäisivät kasvomaskia apteekissa asioidessaan erityisesti niillä alueilla, jotka ovat koronavirusepidemian kiihtymis- tai leviämisvaiheessa.

Ensisijaisesti maski estää tartunnan saanutta tartuttamasta muita, mutta maskin materiaalista riippuen se suojaa ainakin jossain määrin myös käyttäjäänsä. Maskin käytön ohella on tärkeää huolehtia turvaväleistä ja hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta.

– Asiakkaalla on oikeus asioida apteekissa myös ilman maskia. Kaikille sen käyttö ei esimerkiksi oman terveydentilan vuoksi ole mahdollista, sanoo farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler Apteekkariliitosta ja muistuttaa, että apteekkiin ei pidä nyt tulla flunssaoireisena, vaan kysyä neuvoa vaikkapa puhelimitse.

Etäasiointi mahdollista kaikissa apteekeissa

Asiakas voi asioida apteekissa myös etänä tai pyytää lähimmäistään asioimaan puolestaan.

– Etäasiointiin on hyvät mahdollisuudet, sillä Suomessa on noin 150 verkkoapteekkia. Omia reseptilääkkeitään voi pandemian ajan poikkeuksellisesti tilata myös puhelimitse kaikista apteekeista. Yhdeksän kymmenestä apteekista tarjoaa kotiinkuljetuspalvelua, Sandler kertoo.

Linkit verkkoapteekkeihin löytyvät Apteekki.fi-sivustolta.

Asiointi apteekissa turvallista

Apteekit ovat pandemian aikana tehostaneet siivousta ja desinfiointia, ja apteekkien kassoille ja reseptintoimituspisteisiin on asennettu suojapleksejä. Apteekeissa on turvallista asioida ja maskien käyttö on yksi lisäkeino sen varmistamisessa.

Apteekkariliitto suositteli lokakuun alussa, että apteekeissa harkittaisiin maskien käyttöä, etenkin asiakkaita palveluvalinnassa palveltaessa.

Lisätietoja: farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler, charlotta.sandler@apteekkariliitto.fi, p. 050 543 0411.