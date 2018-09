Apua eron ongelmiin

Ero on usein vaikeaa molemmille osapuolille sekä heidän läheisilleen. Varsinkin lapset ovat erotilanteessa ymmällään. Monesti he syyttävät suotta itseään tapahtuneesta. Pääkaupunkiseudun Lapsen paras – yhdessä enemmän -hankkeen Eron ensiapupiste, Puhutaan erosta -illat ja nuorille avattava vertaistukea tarjoava verkkosivusto #100asiaaerosta auttavat erotilanteessa olevia vanhempia ja lapsia.

Lapsen paras – Yhdessä enemmän -hankkeessa pääkaupunkiseudun kunnat, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) sekä joukko alueen järjestöjä ja korkeakouluja kehittävät lasten ja perheiden palveluja. Tavoitteena on yhtenäistää toimintatapoja, lisätä tiedonkulkua sekä parantaa palveluja asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Hanke on osa hallituksen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (Lape).

Pika-apua Eron ensiapupisteistä

Eroperheiden palvelut ovat nykyisin hajallaan ja erillään asiakkaiden arjesta. Tukea ja tietoa on vaikea löytää, asiakas joutuu asioimaan eri toimipisteissä ja jonot palveluihin ovat pitkiä.

Eron ensiapupisteissä palveluja tarjotaan samasta paikasta. Asiointi on mahdollista nimettömänä ja yksin ilman toista vanhempaa. Erosta puhumiselle on järjestetty aikaa ja tarvittaessa asiakas voidaan ohjata muiden palvelujen puoleen. Osana Eron ensiapupisteitä tarjotaan lastenvalvojapalveluja ilman ajanvarausta ns. walk in -palveluna.

Toiminnassa ovat mukana useat järjestöt ja seurakunnat, jotka tarjoavat mahdollisuuden kohtaamiseen ja keskusteluun.

Eron ensiapupisteet ovat pääkaupunkiseutulaisten perheiden käytössä Helsingissä, Espoossa, Järvenpäässä, Porvoossa, sekä Vantaalla. Apuaeroon.fi -sivustolle on koottu Eron ensiapupisteiden ja muiden palvelujen yhteystiedot ja aukioloajat.

Lisätietoja

Marjatta Karhuvaara

erotemaattisen työryhmän puheenjohtaja

046 877 2191

marjatta.karhuvaara@espoo.fi



Puhutaan erosta -illat

Monissa kunnissa tarjotaan avointa ja matalan kynnyksen apua eroperheille. Palvelulla halutaan ennaltaehkäistä riitaisia eroja ja tukea sovinnollista yhteistyövanhemmuutta.

Lapsen paras – yhdessä enemmän -hankkeen Puhutaan erosta -iltoja on järjestetty keväällä Vantaalla ja Kirkkonummella. Iltoja toteuttavat Ensi -ja turvakotienliitto sekä järjestöt, joilla on eroauttamisen asiantuntemusta. Tänä syksynä teemailtoja järjestetään Helsingissä ja Vantaalla.

Iltojen aiheina ovat muun muassa lasten ja nuorten tukeminen vanhempien erotessa, eron jälkeen tehtävät sopimukset sekä eroon usein johtavat päihderiippuvuudet.

Lisätietoja

Suvi Nurminen

kehittämiskoordinaattori

043 827 2413

suvi.nurminen@vantaa.fi



#100asiaaerosta – Nuorilta nuorille 10.10.

Lokakuussa 10.10. avataan verkkosivusto, jossa lapset ja nuoret voivat saada vertaistukea erotilanteissa. Sivustolta myös vanhemmat voivat lukea lasten mielipiteitä ja kokemuksia erosta.

#100asiaaerosta – Nuorilta nuorille sekä ruotsinkielinen versio #100sakeromseparation – Viktigt att se och höra den unga vid föräldrarnas separation julkaistaan Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Apua eroon sivuilla. Linkit sivustoille liitetään myös muiden toimijoiden verkkosivuille.

Mukana ovat Vantaan kaupunki, pääkaupunkiseudun Lapsen paras – yhdessä enemmän perhekeskustoimintamallin kehittämiskokonaisuus, Mannerheimin Lastensuojeluliiton keskustoimisto ja Tampereen osasto, Barnavårdsförningen, Ensi- ja turvakotien liitto, Kasper ry, Nicehearts ry, Vaasan ensi -ja turvakoti sekä Yhden vanhemman perheiden liitto ry.

Lisätietoja

Minna Lahdensivu

kehittämissuunnittelija

040 587 5764

minna.lahdensivu@vantaa.fi

Päätösseminaari marraskuussa

Pääkaupunkiseudun Lapsen paras – yhdessä enemmän -hankkeen päätösseminaari järjestetään tiedekeskus Heurekassa 20.11.2018. Ohjelma ja kutsu tiedotusvälineille toimitetaan myöhemmin.

Lisätietoja

Mette Kontio

projektipäällikkö

040 635 9599

mette.kontio@hus.fi

Lapsen paras -hanketta hallinnoi Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca. Socca on pääkaupunkiseudun kuntien ja korkeakoulujen yhteinen sosiaalialan kehittämis- ja tutkimusorganisaatio. Kehitämme pääkaupunkiseudun sosiaalialaa ja tarjoamme kohtaamispaikan sosiaalialan ammattilaisille, asiakkaille ja opiskelijoille. Olemme myös osa valtakunnallista, lakisääteistä sosiaalialan osaamiskeskusten verkostoa.