Apulaispormestari Pia Pakarinen: Budjetti mahdollistaa yli 1000 uudelle lapselle päiväkotipaikan

Lastentarhanopettajakoulutuksen edelläkävijä Ebeneser palaa päiväkodiksi 14.10.2017 07:00 | Tiedote

Vuosi 2017 on erityinen juhlavuosi: lastentarhanopettajankoulutus täyttää 125 vuotta, ja tätä juhlaa vietetään osana Suomi 100-juhlavuotta. Juhlavuosi on merkityksellinen monelle kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatuksen työntekijälle, tälläkin hetkellä Helsingin kaupungin palveluksessa on noin 1700 lastentarhanopettajaa.