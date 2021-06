Apulaispormestari Pia Pakarisen leikkipuistokiertue starttaa

Jaa

Kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Pia Pakarinen odottaa jo innolla neljättä leikkipuistokiertuettaan. Tällä kertaa kierros aloitetaan leikkipuisto Sepästä 7.6.2021 klo 12.00.

"Leikkipuistojen kesäruokailu on varma kesän merkki! Olen innoissani päästessäni pitkän koronavuoden jälkeen kauhan varteen”, Pia Pakarinen sanoo. Hän kannustaa kaikkia lapsiperheitä mukaan leikkipuistotoimintaan.

Tänä kesänä Pakarinen suuntaa kymmeneen puistoon. Erityisesti Pakarinen odottaa keskusteluita perheiden ja henkilökunnan kanssa.

”Pitkän koronavuoden aikana yhteydenpitoa on voinut korvata osittain sähköisin välinein ja sosiaalisessa mediassa, mutta odotan jo kovasti keskusteluja kasvokkain. Lasten ja nuorten tilanne on ollut vaikea rajoitusten aikana ja haluan kuulla perheiden ja ammattilaisten näkemyksiä kentältä”, Pakarinen jatkaa. Pakarinen on kiertänyt kautensa aikana kaikki kaupungin leikkipuistot.

Pakarinen on tyytyväinen siitä, että leikkipuistot voidaan tänäkin kesänä pitää rajoitetusti auki. Kaupungin yli 60 puistosta 33 tarjoaa tänä kesänä ohjattua toimintaa ja puistoruokailun alle 16-vuotiaille helsinkiläisille.

”Saimme viime kesänä oppia koronaturvallisesta toiminnasta. Leikkipuistoon voi tulla viihtymään turvallisin mielin”, Pakarinen sanoo.

Apulaispormestari Pia on tavattavissa puistoissa seuraavasti lounasaikaan klo 12.00: