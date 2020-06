Apulaispormestari Pia Pakarisen leikkipuistoturnee käynnistyy

Valtio päätti lisätalousarviossaan investoida uuteen arkkitehtuuri- ja designmuseoon 3.6.2020 14:11:47 EEST | Tiedote

Alustavat selvitykset arkkitehtuuri- ja designmuseon konseptista ja toimintamallista on tehty yhteistyössä Helsingin kaupungin, opetus- ja kulttuuriministeriön ja museosäätiöiden kesken. Vuoden 2017 lopulla alkaneen suunnittelun lähtökohtana on ollut nykyisten museoiden toiminta ja kehittäminen. Museoilla on merkittävät kokoelmat, mutta niiden toimintaedellytykset ja tilat eivät vastaa tavoitteeseen kunnianhimoisesta näyttelytoiminnasta, yleisötyöstä tai alan kehittämisestä. Helsingin kaupungin lähtökohtana uudelle museolle on alusta saakka ollut korkea, kansainvälinen taso.