Apulaispormestarit Pakarinen ja Razmyar: Helsingissä tarvetta avoimelle lasten itsenäisyyspäivätapahtumalle

Hemmottelupäivät Yrjönkadun uimahallissa joulukuussa 4.12.2017 09:21 | Tiedote

Yrjönkadun uimahallissa järjestetään joulukuussa suositut hemmottelupäivät. Suuren suosion saattelemana naisten hemmottelupäivä järjestetään joulukuussa kahdesti. Ensimmäinen naisten hemmottelupäivä on keskiviikkona 13.12. ja toinen on sunnuntaina 17.12. Miesten hemmottelupäivän vuoro on puolestaan tiistaina 19.12.