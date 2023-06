Apulaisprofessori Kaisa Helttunen kehittää raaka-aineiden talteenottoa

Kemian orgaanisen analytiikan uusi apulaisprofessori Kaisa Helttunen valmistaa ja tutkii kuppimaisia molekyylejä, joiden tarkoitus on toimia isäntämolekyyleinä sitoen kuppiinsa biologisesti merkittäviä vierasmolekyylejä, kuten sokereita tai anionisia yhdisteitä. Tätä ilmiötä voidaan jatkossa hyödyntää esimerkiksi kiertotaloudessa tai lääkeaineiden kuljettimina.

- Tulevaisuudessa molekyylikuppeja voi käyttää hyväksi raaka-aineiden talteenotossa tai jatkojalostuksessa, sillä molekyyli voi sitoa itseensä teollisuuden sivuvirroista tai biomassoista itseensä jäteaineita tai arvokkaita raaka-aineita, joita voidaan käyttää hyödyksi uudestaan, kertoo Helttunen.

Kestävä kemia on kiertotalouden ydintä. Sen tarkoituksena on parantaa materiaalien uudelleenkäyttöä mahdollisimman tehokkaasti. Kuppimaisia molekyylejä voidaan mahdollisesti käyttää teollisuudessa katalyytteinä jolloin ne voivat auttaa öljypohjaisten materiaalien korvaamisessa biopohjaisilla.

- Kemian ymmärtäminen ja uusien ratkaisujen kehittäminen on tärkeää, jotta voidaan ratkoa maailman isoja haasteita. Esimerkiksi teollisuudessa kemialliset prosessit saadaan mahdollisimman tehokkaiksi ilman ympäristön vahingoittumista, selventää Helttunen.

Uusi koulutusohjelma vahvistaa kiertotaloutta kansainvälisesti

Kemian kiertotalous on sekä Jyväskylän yliopiston kemian laitoksen että koko matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan strategisesti tärkeä tutkimuskärki. Tiedekunnassa toimii kiertotalouden osaamiskeskittymä (Center of Expertise for Circular Economy, CECE), joka on yliopiston kemian laitoksen koordinoima tutkimusorganisaatioiden ja yritysten verkosto, joka yhdistää korkeatasoisen tutkimuksen ja yritysten tuotekehitykseen liittyvät haasteet. Nyt Jyväskylän yliopistoon perustetaan uusi kansainvälinen kiertotalouden maisteriohjelma, joka lisää osaajia ja tietoisuutta kiertotalouden perusteista, ja yhdistää ainutlaatuisella tavalla sekä metallien että biomateriaalien talteenoton ja uudelleenkäytön. Apulaisprofessori Kaisa Helttunen on uuden ohjelman tutkintovastaava.

- Koulutamme kemian ja analytiikan osaajia, jotka kehittävät kiertotaloutta materiaalivirtojen analytiikan, arvoaineiden talteenoton ja jalostuksen avulla sekä Suomessa että kansainvälisesti. Ensimmäinen haku kiertotalouden maisteriohjelmaan on vuoden vaihteessa ja uudet opiskelijat aloittavat opintonsa syksyllä 2024, kertoo Helttunen.

Mielenkiintoinen kemia

Luonnon ilmiöt ovat aina kiehtoneet Helttusta. Helttunen on kotoisin Mikkelistä ja jo lukioaikana hän kiinnostui kemian maailmasta. Lukion jälkeen hän haki opiskelemaan kemiaa ja teki pääsykokeen Jyväskylässä. Tutustuminen tuolloin luonnon kauniiseen kaupunkiin sai hänet valitsemaan opiskelupaikakseen Jyväskylän.

- Jyväskylässä opiskellessani kiinnostuin heti orgaanisesta kemiasta. Opiskellessani perustettiin Jyväskylän yliopistoon nanotieteiden maisteriohjelma, jonka poikkitieteellinen luonnontieteiden opetus teki vaikutuksen. Hain ohjelmaan ja valmistuin sieltä. Tämän jälkeen olen ajautunut projektista toiseen ja tutkimus on vienyt mukanaan, kertoo Helttunen.

Työ ei ikinä lopu

Parasta Helttusen työssä on uuden oppiminen ja kansainvälinen yhteistyö. Helttunen nauttii työskentelystä ja ongelman ratkaisusta toisten innostuneiden tutkijoiden ja opiskelijoiden parissa. Vaihtelua työhön ovat tuoneet myös tutkimusjaksot Sveitsissä ja Ruotsissa, sekä perheen kanssa vietetty vuosi Tarragonassa kemian tutkimuksen instituutissa (The Institute of Chemical Research of Catalonia). Tutkijan työ ei ole aina helppoa ja vaikeita hetkiä tulee vastaan säännöllisesti. Helttunen nauttiikin pienistä onnistumisista kuten täydellisestä NMR-spektristä ja kauniista kiteistä mikroskoopin alla. Pienin askelin hän vie tiedettä eteenpäin.

- Työ on vaihtelevaa ja aina tulee vastaan uutta. Jos jotain on oppinut, tehdään seuraavalla kerralla taas jotain aivan muuta, naurahtaa Helttunen.

Lisätietoa: