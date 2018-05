Apulannan biisileiriin osallistunut Maiju Korhonen voitti pelimusiikkikisan

Tammikuussa Apulandiassa pidetyllä biisileirillä julistettiin pelimusiikkikisa käyntiin. Veikkaus haki kisalla sävellystä uudelle Zombileet-pelille. Voittajaksi valikoitui helsinkiläisen Maiju Korhosen musiikki.

- Musiikki on tärkeä osa pelin koko äänimaailmaa. Pyysimme kilpailijoita tekemään ehdotuksen klassisesta kauhuelokuvamusiikista Danny Elfmanin tyylillä, vähän pilke silmäkulmassa, kertoo Veikkauksen tuotekehityspäällikkö Harri Järvinen.

Biisileirin kymmenestä osallistujasta kuusi jätti ehdotuksensa.

- Maijun sävellyksestä löytyi tätä pilkettä, sopivasti keveyttä kauhutunnelmaan. Pelimusiikissa on myös tärkeää, että se ei saa ärsyttää vaikka kuuntelisi vähän pidempääkin, Järvinen sanoo.

Korhonen saa palkinnoksi arpamusiikin lisäksi 2 000 euroa. Melodia sovitetaan uudelleen instrumenteiltaan ja rytmiltään arvan alkumusiikiksi sopivaksi.

Zombileet-nettiarpa lanseerataan syksyllä. Pelin ideana on, että bileet ovat alkamassa ja mukaan pitäisi saada herätettyä mahdollisimman monta zombi-kaveria.

Nuorten musiikkiprojekteja, nuorisotiloja, festareita…

Veikkausvoittovaroilla tuetaan kotimaista musiikkia nuorten harrastamisesta kansainvälisen uran luomiseen asti. Apulannan uran alkuvaiheessa Veikkauksen tuotolla tuetuilla nuorten bändikisoilla oli tärkeä rooli bändin nousussa suuren yleisön suosioon.

Apulanta on tehnyt tiivistä yhteistyötä Veikkauksen kanssa parin viime vuoden aikana. Yksi tärkeä osa monipuolista yhteistyötä on kertoa, mitä kaikkea Veikkauksen pelien tuotoilla saadaan aikaan kaikkien suomalaisten iloksi.

- Me olemme aina kokeneet tärkeäksi jeesata nuoria. Tämä jo traditioksi muodostunut biisileiri on ollut todella hieno kokemus niin meille kuin osallistujillekin! On ollut todella hienoa, että ollaan saatu puuhata näitä Veikkauksen kanssa", toteaa Apulannan karismaattinen Toni Wirtanen.

- Biisileirin alkuperäinen idea oli sparrata nuoria lauluntekijöitä, sekä sysätä heitä eteenpäin valitsemallaan tiellä. Leiri on toiminut muutamassa tapauksessa myös todellisena ponnahduslautana uusiin ulottuvuuksiin, mistä olemme erityisen iloisia", kertoo yhtyeen rumpali Sipe Santapukki.

Kaikkiaan kotimaiselle musiikille ohjautuu vuosittain yli 50 miljoonaa euroa ja nuorisotyölle yli 135 miljoonaa euroa Veikkauksen pelien tuotoista.

Apulannan ja Veikkauksen biisileiriperinne jatkuu. Järjestyksessään 3. biisileiri pidetään Apulandiassa 7.-9.12.2018. Haku auki osoitteessa: veikkaus.fi/apulandia

Lisätietoja: yhteyspäällikkö Tapio Imporanta, puh. 040 708 9032 ja tuotekehityspäällikkö Harri Järvinen, puh. 040 836 0296