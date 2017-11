Apuväline 2017: Yhdenvertaisuus ja esteettömyys kuuluvat kaikille

”Esteetön ja yhdenvertainen yhteiskunta ei sulje yhtäkään kansalaista palvelujen ja osallisuuden ulkopuolelle”, sanoo Invalidiliiton lakimies Elina Nieminen. Apuväline 2017 -suurtapahtuma tarjoaa 9.–11.11. Tampereella tietoa, ratkaisuja ja elämyksiä esteettömyyden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

”Itsemääräämisoikeus, yhdenvertainen valinnanvapaus ja osallisuus on taattava vammaisille, vaikeavammaisille ja harvinaissairaille ihmisille myös uudistuvassa sotessa”, Elina Nieminen toteaa. Hän on yksi 9.11. pidettävän Invalidiliiton Kohti esteetöntä ja yhdenvertaista Suomea -seminaarin puhujista.

Vammaisten ihmisten arkea tarvitaan turvaamaan palveluiden sujuvaa integraatiota, mutta myös esteettömyyttä sen laajassa merkityksessä. Esteettömyys sote-palveluissa tarkoittaa esimerkiksi informaation, tutkimusvälineiden ja -paikkojen esteettömyyttä ja saavutettavuutta.

Sote-uudistus ja sen vaikutukset apuvälinealaan ovat esillä 10.11. klo 13 Apuväline 2017:n paneelissa. Siinä kysytään: Miltä näyttävät vammaisten ihmisten palvelut sosiaali- ja terveysalan muutoksessa? Keskustelijoina ovat kansanedustaja Juha Rehula, Sosiaali- ja terveysministeriön hyvinvointi- ja palveluosaston johtaja Taru Koivisto, Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen muutosjohtaja Harri Jokiranta sekä emeritusprofessori Pentti Arajärvi.

Robotiikka elämänlaadun edistäjänä

Sosiaali- ja terveysalaa edistävä ikäteknologia on puheenaiheena 9.11. METESE-tutkimushankkeen seminaarissa. VTT:n ja japanilaisen AIST-tutkimuslaitoksen yhteinen hanke selvittää teknologian käyttöönottoa ja mahdollisuuksia kotona asumisen ja hoivan tukena. Nopeasti ikääntyvässä Japanissa erityisesti hoitotyötä helpottavan robotiikan ja sosiaalisen teknologian kehittäminen on aktiivista.

”Ikäteknologialla voidaan saavuttaa parempaa elämänlaatua ikäihmisille. Se voi tapahtua omaehtoisen hoidon ja seurannan helpottumisen kautta, ihmisten jäljellä olevia voimavaroja tukevalla robotiikalla, vuorovaikutuksen keinojen laajentumisella tai teknologialla, joka mahdollistaa hoitotyön laadun kehittämisen”, kertoo VTT:n erikoistutkija Marketta Niemelä METESE-hankkeesta.

Hän painottaa, että samalla kun teknologiaa otetaan käyttöön, tulee myös hoitotyötä kehittää. Jos robotti voi tehdä fyysisesti raskaita rutiinitehtäviä, painottuu hoitotyössä enemmän vuorovaikutus ja kohtaaminen. Inhimillisyys ja teknologia voivat kehittyä käsi kädessä. Se edellyttää myös hoitotyön koulutuksen kehittämistä.

Seminaarissa kuullaan muun muassa robotiikkaa kehittävän ja uusia tuotteita lanseeraavan japanilaisen Daiwa House -yrityksen edustajien, Yukinori Sengokun ja Junichi Saton, näkemyksiä ihmisten ja robottien yhteisestä tulevaisuudesta.

Esteettömiä ratkaisuja voi toteuttaa esteettisesti

Esteettömyys on esillä koko Apuväline 2017 -tapahtumassa, niin puheenvuoroissa kuin yli 200 messuosastolla. Lauantaina tavattavissa ovat niin tietoa kuin vertaisnäkökulmaa jakavat bloggarit: Esteetön ja kaunis koti -blogin Sanna Pesola, Palmuasema-nimistä esteettömän matkustamisen blogia pitävä Sanna Kalmari sekä sairastamisen, kivun ja kuntoutumisen kautta maailmaa katsova Lusikoita kiitos -blogin Anna Giss.

Sanna Pesola perheineen muuttaa vuodenvaihteen aikoihin itse rakentamaansa esteettömään kotiin, jonka suunnittelusta ja valmistumisesta hän pitää blogia. Talo on perheen unelmien koti, jossa he voivat asua loppuelämänsä ajan ja jossa pyörätuolia käyttävä tytär voi osallistua kaikkiin arkisiin puuhiin.

”Esteettömän kodin rakentamisessa on lähdettävä liikkeelle toimivuudesta. Ennakointi ja huolellinen suunnittelu on tärkeää. Esteetön voi olla myös esteettinen. Yllättävän hyvin olemme löytäneet kotiin kauniita ratkaisuja, ja pääosa niistä on kotimaisia”, Pesola kertoo.

Blogissaan hän haluaa tarjota esimerkkiä ja ideoita muille esteettömästi rakentaville sekä luoda uskoa siihen, että esteetön koti voi olla myös kaunis.

Pekka Hyysalo pääpuhujana, Liikuntamaa liikuttaa

Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 9.–11.11. pidettävä Apuväline 2017 on apuvälinealan suurin tapahtuma messuosastoineen, ohjelmalavoineen ja seminaareineen. Tapahtuman avajaisissa torstaina to 9.11. klo 12 jaetaan Suomen Messusäätiö Yhdenvertaisuus-tunnustuspalkinto kolmelle henkilölle tai taholle, jotka ovat toiminnallaan edistäneet vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta.

Tapahtuman pääpuhuja Pekka Hyysalo kertoo oman tarinansa perjantaina 10. marraskuuta. Torstain ohjelma on suunnattu erityisesti terveys- ja hoiva-alojen ammattilaisille. Lauantain perhepäivänä ohjelmaa on tarjolla koko perheelle. Ohjelmaan voi tutustua tapahtuman verkkosivuilla.

Koko tapahtuman ajan liikunta ja urheilu ovat vahvasti esillä. Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n organisoimassa Liikuntamaassa voi kokeilla yli 30 toimintapisteessä vammaisurheilulajeja ja tutustua harrastusmahdollisuuksiin sekä liikunnan ja urheilun apuvälineisiin. Luvassa on esimerkiksi haasteotteluita, näytöksiä ja taukojumppaa. Lauantain perhepäivässä saa erityisesti vinkkejä lasten harrastuksiin.

Apuväline 2017 -tapahtuman järjestävät Expomark Oy ja Invalidiliitto ry. Yhteistyössä ovat Näkövammaisten liitto ry, Sailab ry sekä Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta ry. Tapahtumaan odotetaan paikalle 14 000 kävijää.

Median edustajat ovat tervetulleet Apuväline 2017 -tapahtumaan. Sisäänkäynnissä median edustajat voivat akkreditoitua ja saavat pressipaketin. Mediaa palvelee markkinointipäällikkö Taina Hiekkataipale, Expomark Oy, p. 040 550 5950, taina.hiekkataipale@expomark.fi

Aukioloajat:

To 9.11. klo 9-17

Pe 10.11. klo 9-17

La 11.11. klo 9-16

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus