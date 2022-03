Apuvälinemessut Helsingin Messukeskuksessa 11.–13.5.2022 - Ratkaisuja erityisen hyvään arkeen

Koulun, opiskelun ja työllistymisen haasteet koskettavat erityisesti vammaisia ja osatyökykyisiä. Tarvitaan uusia keinoja sopivan työn löytämiseksi vammasta tai sairaudesta huolimatta. Esimerkkinä messuilla esitellään uutta vammaisille ja osatyökykyisille kohdennettua Sopivaa työtä kaikille -keikkatyöalustaa, jonka taustalla ovat Invalidiliitto, Neuroliitto ja Lihastautiliitto.

– Puhelimeen ladattava sovellus saattaa yhteen työntekijää etsivän yrityksen ja työnhakijan.

Sen kautta sopivat hyvin tarjottaviksi erilaiset lyhytkestoiset työt, kuten esimerkiksi kyselyt ja niiden vastausten purku, kuvankäsittely, nettisivujen päivitys, graafisen suunnittelun tehtävät ja käännöstyöt sekä kokemusasiantuntijaluennot, kertoo Invalidiliiton koulutuksen ja työelämän asiantuntija Anne Mäki.

Teknologia tukee oppimista



Messujen kahdella ohjelmalavalla on päivittäin asiantuntijapuheenvuoroja, joiden aiheet vaihtelevat laajasti saavutettavuudesta yrittäjäkasvatukseen. Toisen lavan esityksiä on mahdollista seurata myös striimattuina.

Tämän päivän teknologia on aiheena useissa puheenvuoroissa. Kuinka teknologia tukee erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten oppimista, toiminnanohjausta ja elämää? Mitä tarkoittaa digihyvinvointi ja miten sitä voi edistää? Esillä ovat myös erilaiset digilaitteet, robotit, VR-sisällöt ja dronet ja niiden käyttö ammatillisessa erityisopetuksessa. Lisäksi huomioidaan koulupolun siirtymät eli nivelvaiheet varhaiskasvatuksesta jatko-opintoihin. Niissä yksilöllisten tukitoimien rakentaminen on erityisen tärkeää.

Keynote-puhujia ja kuntoutusta

Messujen ensimmäisen, ammattilaisille suunnatun messupäivän keynote-puhujina lavalle nousevat kokemus- ja vertaistukitoiminnan freelancekehittäjä ja kouluttaja Helena Skogström sekä pitkään eri potilasyhdistyksissä ja järjestötehtävissä toiminut harvinaisvaikuttaja ja puhuja Mitro Kivinen. Yleisöpäivien keynote-puhujina ovat näyttelijä, yritysvalmentaja ja vuoden 2021 positiivisin TikTokkari Eero Herranen, paraurheilija ja somevaikuttaja Jasmine Repo sekä entinen telinevoimistelija ja huippu-urheilija Jari Mönkkönen, joka vammautumisen jälkeen löysi uralleen uuden suunnan.

Alan ammattilaisille suunnatussa Kuntoutusseminaarissa keskiviikkona 11.5. pureudutaan lasten ja nuorten kuntoutusta ohjaaviin teoreettisiin perusteisiin, ja kuullaan käytännön ratkaisuja lapsen toimintakyvyn edistämiseksi oppimistoiminnassa ja kouluympäristössä. Etäyhteyksien mahdollisuudet kuntoutumisessa kehittyvät vauhdilla, ja ajankohtainen esitys seminaarissa kertoo, miten niiden avulla perheitä tuetaan arjessa. Pääpuhujana on toimintaterapeutti ja tutkija, PhD Barbara Piskur kanadalaisesta CanChild-tutkimuskeskuksesta.

Seksuaalikasvatus ja esteetön matkailu kiinnostavat

Vammaisten seksuaalisuus, seksin apuvälineet ja seksuaaliterveys ovat laajasti esiteltyinä teemaosastolla, jolta löytyvät yritykset Ilon Kipinä, Sexpo, Amor.fi ja Selkoseks. Osastolla voi tutustua välineisiin ja tilata niitä, kuulla seksuaalisuudesta monesta eri näkökulmasta ja ostaa alan asiantuntijoiden yhdessä tekemän seksin apuvälineistä kertovan Mahdollisuus nautintoon -oppaan.

Seksuaalikasvattaja Raila Riikonen Ilon Kipinästä on tuttu luennoitsija vammaisten seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa. Riikonen uskaltaa puhua seksuaalisuudesta rohkeasti ja kertoa myös omia kokemuksiaan.

– Olen iloinen, että seksuaalisuus on otettu teemaksi Apuvälinemessuille. Työssäni saama palaute kertoo siitä, että asian esille nostamiselle on suuri tarve, ja aihetta on toivottu myös messujen kävijäpalautteissa, hän sanoo.

Esteettömän matkailun teemaosastolta löytää ratkaisuja matkustushaaveiden toteuttamiseen Suomessa ja ulkomailla. Osaston tuottaa sähköpyörätuolilla liikkuva matkailualan ammattilainen ja suositun Palmuasema-matkablogin kirjoittaja Sanna Kalmari.



– Noin 25 % matkailijoista tarvitsee matkoillaan esteettömiä palveluita, ja esteetön matkailu on yksi eniten kasvavista alan trendeistä. Tämän ymmärtäminen Suomen matkailupalveluissa on ollut hidasta, mutta viime aikoina uusia esteettömiä palveluita on syntynyt eri alueille, iloitsee Kalmari.

Liikunnallinen kohtaamispaikka



Näyttelyalueelle rakentuvalla apuvälineradalla sekä käyttäjät että avustajat saavat neuvoja apuvälineiden käyttöön. Radalla voi itse testata minkälaisia haasteita pyörätuolin käyttäjä kohtaa arjessaan vaikkapa kaupungin kaduilla ja rampeissa. Asumis- ja kuntoutuspalveluita vammaisille tuottavan Validian asiantuntijat ovat paikalla opastamassa.

Suomen Paralympiakomitean järjestämä Liikuntamaa tutustuttaa liikunnan ja vammaisurheilun lajeihin sekä liikunnan ja urheilun apuvälineisiin lähes 30 toimintapisteellä. Liikuntamaa on myös oiva tiedonsaanti- ja kohtaamispaikka alan ammattilaisille ja liikunnan harrastajille. Esillä on soveltavan liikunnan vinkkejä ja ratkaisuja liikunnallisista mobiilisovelluksista lautapeleihin, uutuuslajeina mm. hiihto ja padel. Luontomaa-osastolla pääsee tutustumaan luontoliikunnan ja retkeilyn mahdollisuuksiin.

Apuvälinemessut Helsingin Messukeskuksessa 11.-13.5.2022. Tapahtuma esittelee apuvälinealan, kuntoutuksen ja hoivatyön uusimmat ratkaisut apuväline-, kuntoutus- ja sote-alan ammattilaisille sekä apuvälineiden käyttäjille. Järjestäjinä ovat Expomark Oy ja Invalidiliitto yhteistyössä Näkövammaisten liiton, Sailab – MedTech Finland ry:n ja Suomen Paralympiakomitean kanssa.

Messut avoinna:

keskiviikko 11.5. klo 9–17

torstai 12.5. klo 9–18

perjantai 13.5. klo 9–16

Keskiviikko on ammattilaisille, sisäänpääsy veloituksetta rekisteröitymällä kävijäksi netissä. Opiskelijat toivotamme tervetulleiksi torstaina. Yleisöliput ennakkoon 10 € (ovelta 12 €). Avustajat ja alle 15 v. lapset vanhempiensa seurassa veloituksetta.





apuvaline.expomark.fi | #apuvälinemessut #apuväline2022

Kuvia edellisestä tapahtumasta vapaasti median käyttöön: kuvapankkiin