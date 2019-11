Är arbetsgivarnas målsättning att åstadkomma ett Finland som bygger på billigt arbete?

SAK, Akava ja STTK: Nuorten näköala työelämään ei saa kadota sopimisen puutteeseen 7.11.2019 09:25:17 EET | Tiedote

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK jatkavat ohjelmaa, joka tarjoaa nuorille mahdollisuuden tutustua työelämään kesätyön kautta. ”Tutustu työelämään ja tienaa” on peruskoululaisille, kymppiluokkalaisille ja lukiolaisille tarkoitettu kesäharjoittelumalli. Siitä on solmittu keskusjärjestösopimus, jossa on suositeltu yrityksiä palkkaamaan nuoria kesätyöhön.