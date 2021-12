Arbetsdriften syftar till att ge färdigheter för ett liv utan kriminalitet – fängelseprodukter sitter bra till hemmet och som gåva

Rikosseuraamuslaitoksessa on tehty toimenpiteitä henkilökunnan turvallisuuden parantamiseksi 3.12.2021 14:47:38 EET | Tiedote

Vankilavirkailijain liitto VVL r.y. on nostanut esille 3.12.2021 julkaisemassaan tiedotteessa Rikosseuraamuslaitoksen henkilökunnan turvallisuuden ja rahoituskysymykset. Rikosseuraamuslaitoksessa on jo tehty paljon työtä turvallisuuden parantamiseksi ja kehittämistä jatketaan edelleen. Henkilökunnan työhyvinvoinnin parantaminen on Rikosseuraamuslaitoksen keskeinen tulostavoite.