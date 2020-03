ArcDia Oy kehittää koronavirustestin perusterveydenhuollon käyttöön

Turkulainen ArcDia Oy allekirjoittanut sopimuksen mariPOC®-teknologian lisensioimiseksi Kiinaan 9.4.2019 10:43:12 EEST | Tiedote

Turku, 9. huhtikuuta 2019 – Suomalainen infektiodiagnostiikan laitevalmistaja ArcDia International Oy on solminut kiinanlaisen yhtiön Xinhua Healthcare Co Ltd:n kanssa merkittävän lisenssisopimuksen ArcDian kehittämän teknologian kaupallistamiseksi Kiinassa. Lisenssisopimus koskee ArcDian mariPOC®-järjestelmää, joka on hengitystieinfektioiden testauksessa markkinajohtaja Suomessa.