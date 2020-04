ArcDia Oy:n koronavirustaudin osoittavan testin kehitys edistynyt merkittävästi

Turku, 27. huhtikuuta 2020 – Suomalainen infektiodiagnostiikan laitevalmistaja ArcDia Oy on saavuttanut läpimurron testikehityksessään COVID-19-taudille.

Automatisoitu mariPOC®-diagnostiikkajärjestelmä on hengitystieinfektioiden testauksen markkinajohtaja Suomessa. Helppokäyttöisyyden ja nopeuden ansiosta mariPOC® soveltuu erityisesti akuuttien infektioiden nopeaan testaukseen perusterveydenhuollossa ja päivystyspoliklinikoilla.

ArcDia on saavuttanut läpimurron testikehityksessään COVID-19-taudille. ”Olemme osoittaneet yhteistyössä THL:n kanssa, että testimme tunnistaa hyvin ja tarkasti COVID-19-tautia aiheuttavan viruksen potilasnäytteistä”, sanoo ArcDian tuotekehitysjohtaja Janne Koskinen. ”Tuotekehitysprojekti on edennyt ennätysnopeasti. Tuomme markkinoille nopean ja tarkan mariPOC®-testin, joka yhdessä suomalaisten asiakkaidemme laitekapasiteetin kanssa mahdollistaa jokaisen oireilevan testaamisen”, Koskinen jatkaa.

”Samaan aikaan uuden koronaviruksen kanssa Suomessa on kiertänyt muita taudinaiheuttajia, kuten influenssa- ja RS-viruksia, joiden oireet muistuttavat koronavirusta. Viime viikkoina testaus on ollut terveydenhuollossa huomattavasti vähäisempää kuin aiempina vuosina”, sanoo ArcDian tuotepäällikkö Jenna Mäkilä. ”Tämä on johtanut siihen, että moni influenssapotilas on jäänyt ilman asianmukaista diagnoosia ja tehokasta hoitoa, koska terveydenhoitoon ei ole hakeuduttu aktiivisesti”, hän jatkaa. Virusepidemioiden tehokas torjunta edellyttää nykyistä laajempaa testausta sekä lukumääräisesti että muiden tautien kattavuuden osalta.

Uusi koronavirustesti liitetään osaksi ArcDian laajaa viruspaneelia, joka tunnistaa 11 yleistä taudinaiheuttajaa. Näin saadaan diagnoosi ja oikea hoito myös niille potilaille, joita vaivaa muu virus- tai bakteeriperäinen tauti kuin COVID-19. Lisäksi saataville tulee COVID-19-virukselle kohdennettu testi, joka mahdollistaa laajojen väestöjoukkojen testauksen.

”Suomen mariPOC®-laitekannan testauskapasiteetti on yli 7 000 laajaa hengitystieinfektiotestiä vuorokaudessa. Pelkkiä koronavirustestejä voisi tehdä 15 000 vuorokaudessa. Kustannuskysymys tämä ei ole, sillä mariPOC®-testit ovat edullisia PCR-testeihin verrattuna”, sanoo ArcDian toimitusjohtaja Vesa Kemppainen. ”COVID-19-testauksesta mariPOC®-laitteilla syntyvä aiempaa kattavampi reaalikainen kuva Suomen infektiotilanteesta on saatavilla mariCloudTM-pilvipalvelumme kautta, mikäli yhteiskunta niin päättää”, Kemppainen jatkaa.

mariPOC®-testitulokset kerätään automaattisesti ArcDian mariCloudTM-pilvipalveluun. Palvelu tuottaa reaaliaikaista tilannekuvaa virusinfektioista viranomaisten ja hoitohenkilökunnan käyttöön. Ajantasainen ja tarkka tilannekuva on avain torjuntatoimien optimoimiseen ja karanteenitoimista päättämiseen.

Nopeat mariPOC®-testit perustuvat infektiivisten taudinaiheuttajien proteiinien suoraan osoitukseen nukkatikkunäytteestä. Periaate sopii erinomaisesti taudin akuutin vaiheen diagnosoimiseen ja potilaan tartuttavuuden arviointiin. Markkinoille aiemmin tulleet tikkupikatestit perustuvat vasta-aineiden mittaamiseen verinäytteestä ja ne toimivat vasta kahden viikon kuluttua infektiosta. Vasta-ainetestit eivät sovellu taudin akuutin vaiheen osoittamiseen, mutta niillä voidaan selvittää ketkä ovat jo sairastaneet taudin. PCR-geenitestaus on hidasta ja testit eivät ole saatavilla laajojen potilasmäärien testaamiseen perusterveydenhuollossa. Lisäksi PCR-testit voivat antaa positiivisen tuloksen vaikka potilaalla oleva tauti ei olisi COVID-19 tai potilas ei ole enää infektiivinen.