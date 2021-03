ArcDialta läpimurto COVID-19-pikatestauksen herkkyydessä

Turku, 4. maaliskuuta 2021 – Suomalainen infektiodiagnostiikan laitevalmistaja ArcDia Oy on uudistanut automatisoidut mariPOC COVID-19 -pikatestinsä herkemmäksi ja nopeammaksi. Testien herkkyys paranee kymmenenkertaisesti ja tartuttajat saadaan kiinni 20 minuutissa. Uudistettu testi on suunniteltu tunnistamaan koronaviruksen muunnokset ja se on suorituskyvyltään markkinoiden kärkeä.

ArcDian kehittämiä ja valmistamia CE-merkittyjä mariPOC®-testejä käytetään Suomessa ja maailmalla COVID-19-taudinaiheuttajan nopeaan tunnistamiseen vieri- ja työpaikkatestauksessa. Työpaikkatestaus mahdollistaa yritysten, tehtaiden ja satamien pitämisen turvallisesti toiminnassa. Tuoreiden tieteellisten tutkimusten mukaan antigeenitestaus, johon mariPOC® perustuu, on sekä tehokkaampi, että myös tarkempi ja edullisempi menetelmä tartuttajien tunnistamiseksi, kuin PCR-geenitestaus. Uudistettu testi on saatavissa useilta hyvinvarustelluilta yksityisiltä lääkäriasemilta Suomessa ja ArcDian jakeluverkoston kautta maailmanlaajuisesti n. 30 maassa. Uudistetulla mariPOC®-testillä tartuttajat löydetään 20 minuutissa ja heikosti infektiiviset tartuttajatkin löydetään alle tunnissa.

"mariPOC® on oikea ratkaisu isojen tehtaiden terveysturvalliseen aukipitämiseen COVID-19-testauksella. Olemme saaneet erittäin positiivista palautetta tehdastestauksista esimerkiksi Suomesta, Saksasta ja Etelä-Amerikasta."



- Vesa Kemppainen, Toimitusjohtaja, ArcDia -



"Nykyinen COVID-19 rajavalvonta on kallista ja tehotonta, koska testatut matkustajat päästetään kohdemaahan ennen testitulosten valmistumista. Matkustajien nopea seulonta rajalla antigeenitestauksella on paras työkalu tartuttajien löytämiseen ja tartuntojen pysäyttämiseen. mariPOC®-testin avulla tartuttajat tunnistetaan luotettavasti jo 20 minuutissa. Tämä auttaa yhteiskuntia palaamaan kohti normaalia elämää."



- Vesa Kemppainen, Toimitusjohtaja, ArcDia -



mariPOC®-testit perustuvat tarttuvan viruksen suoraan havaitsemiseen nenänielunäytteestä. Testi on suunniteltu tunnistamaan viruksen rakenneproteiini, joka ei ole altis mutaatioille ja kantavaihteluille. Uudistetun testin herkkyys COVID-19-infektiivisten tunnistamisessa on ensimmäisissä kliinissä tutkimuksissa ollut 92% ja 100% verrattuna keskuslaboratorion PCR:ään ja tarkkuus 100%. Kliinisissä tutkimuksissa ei ole ilmennyt vääriä positiivisia tuloksia, jotka johtavat turhiin eristyksiin, karanteeneihin ja työpoissaoloihin. Tämä on merkittävä yhteiskunnallinen säästö.



"Toisen sukupolven mariPOC® SARS-CoV-2 -testit parantavat pikadiagnostiikan herkkyyttä niin, että positiiviseen tulokseen riittää vain alle kymmenesosa aiemmasta virusmäärästä. Herkkyys mahdollistaa oleellisesti kaikkien tartuttavien löytämisen, jolloin hidasta keskuslaboratoriotestausta tarvitaan yhä harvemmin."



- Janne Koskinen, ArcDian tuotekehitysjohtaja -



Uudistettu koronavirustesti on saatavilla sekä korkean kapasiteetin yksittäistestinä, jolloin yhdellä laitteella voidaan analysoida jopa 300 testiä vuorokaudessa, sekä osana laajaa viruspaneelia, joka tunnistaa 11 yleistä ja vakavaa hengitystieinfektion taudinaiheuttajaa. Näin saadaan diagnoosi ja oikea hoito myös niille potilaille, joita vaivaa muu virus- tai bakteeriperäinen tauti kuin COVID-19. ArcDian mariPOC®-laitekannan koronavirustestauskapasiteetti Suomessa on 15 000 näytettä vuorokaudessa.



"Olemme erityisen ylpeitä testiemme toimitusvarmuudesta ja helppokäyttöisyydestä. Automatisoidut mariPOC®-testit voidaan tehdä heti näytteenottopaikalla terveydenhuollon henkilöstön toimesta myös ilman laboratorioalan koulutusta. Kustannustehokkaat mariPOC®-testit ovat ihanteellisia akuuttien infektioiden nopeaan testaukseen perusterveydenhuollossa, päivystyspoliklinikoissa ja rajoilla."



- Jenna Mäkilä, ArcDian tuotepäällikkö -

mariPOC®

mariPOC® on täysin automatisoitu testijärjestelmä, joka on suunniteltu akuuttien infektiotautien nopeaan tunnistamiseen. mariPOC® tunnistaa merkittävimmät hengitystie-, nielu- ja suolistoinfektioiden aiheuttajat. Tulokset saadaan tyypillisesti jo vastaanottokäynnin aikana. mariPOC® on Suomessa markkinajohtaja hengitystieinfektioiden automaattisessa testauksessa ja epidemiologisessa seurannassa. mariPOC®-testitulokset siirtyvät automaattisesti ja anonyymisti ArcDian mariCloudTM-pilvipalveluun, joka tuottaa reaaliaikaista tilannekuvaa Suomen infektiotilanteesta viranomaisten ja hoitohenkilökunnan käyttöön. mariPOC® on tunnettu helppokäyttöisyydestä, korkeasta tarkkuudesta ja luotettavuudesta. mariPOC® perustuu Suomessa kehitettyyn patentoituun teknologiaan ja testit valmistetaan Suomessa.



