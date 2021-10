Arctic Blue Beverages solmi yhteistyön Australiaan – kontti täynnä suomalaista giniä seilaa kohti kengurumaata

Suomalainen kansainvälisesti palkittu juomayhtiö Arctic Blue Beverages on solminut yhteistyösopimuksen australialaisen jakelijan kanssa. Vintage House Wine and Spirits on yksi Australian merkittävimmistä premium-juomabrändien maahantuojista. Yritys toimittaa alkoholituotteita yli 7 000 paikalliselle kauppiaalle ympäri maata, kuten ravintoloihin, baareihin, klubeihin ja pubeihin sekä vähittäismyyntipisteisiin.

“Olemme erittäin innoissamme yhteistyöstä suomalaisen Arctic Blue Beveragesin kanssa, jolla on yksi maailman ainutlaatuisimmista gineistä; Arctic Blue Gin. Ala on erittäin kilpailtu ja toimii “innovoi tai kuole” -periaatteella, enää ei ole mahdollista olla pelkkä gin. Arctic Blue Gin on onnistunut erinomaisesti erottumaan joukosta ja olemaan uniikki täysin omalla tavallaan”, Vintage House Wine and Spiritsin markkinointipäällikkö Matt Redin hehkuttaa.

Vintage House Wine and Spiritsin valitsijaraati ihastui välittömästi Arctic Blue Ginin kiinnostavaan alkuperään sekä sen originelliin makuun ja mieleenpainuvaan pakkaukseen: “Australiassa artisaaniginien valmistus on vielä alkutekijöissään, eikä täältä ole toistaiseksi löytynyt mitään näin uniikkia ja kiinnostavaa. Ihastuimme heti Arctic Blue Ginin mystiseen tarinaan, joka sijoittuu kauas keskelle pohjoisen villiä luontoa”, Redin jatkaa.

“Ginin saaminen Australian markkinoille on meille tärkeä askel osana Aasian ja Tyynenmeren alueen strategiaamme. Tällä hetkellä kontillinen pulloja matkaa kohti kengurumaata, ja tavoitteenamme on saada tuotteet laajaan jakeluun eri puolille Australiaa mahdollisimman pian Vintage House Wine & Spiritsin kautta. Arctic Blue Gin on rakkaudella valmistettu tuote, johon olemme ammentaneet inspiraatiota, aikaa ja raaka-aineita Suomen luonnosta. On ilo huomata, että se ihastuttaa Euroopan ja Aasian lisäksi nyt myös Australiassa”, Arctic Blue Beverages Oy:n toimitusjohtaja Valtteri Eroma kertoo.

Tällä hetkellä Arctic Blue Giniä on myynnissä Suomen lisäksi Norjassa, Tanskassa, Virossa, Saksassa, Sveitsissä, Englannissa, Ranskassa, Espanjassa, Japanissa, Singaporessa, Hongkongissa, Thaimaassa ja Filippiineillä.

Vintage House Wine & Spirits (VHWS) on Australian kansallinen jakeluyhtiö, jonka ylläpidosta vastaa emoyhtiö ja omistaja Angove Family Winemakers. Vintage House Wine & Spiritsillä on yhteensä yli 7 500 asiakasta, ja myynnistä vastaa yli 40 myyntihenkilöä ympäri Australiaa. Angove Family Winemakers on perustettu jo vuonna 1886, ja se on maan suurin luomuviinien tuottaja. Lisätietoja yrityksestä löytyy täältä.