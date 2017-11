Ärhäkkää adenoviruksen aiheuttamaa sidekalvotulehdusta liikkeellä

HUS:n hallitus käsitteli vuoden 2018 talousarviota 30.10.2017 14:07 | Tiedote

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallitus käsitteli HUS:n ensi vuoden talousarviota, jossa toimintakulut ovat 2,05 miljardia euroa. Kun siihen lisätään poistot ja rahoituskulut, rahoitettavaa tulee yhteensä 2,17 miljardia euroa. Jäsenkuntien maksuosuudet ovat 1,55 miljardia ja muut tuotot yhteensä 615 miljoonaa euroa. - Tämä on budjetin iso kuva. Mutta sitten tulee se mikrokuva ja se on jo hankalampi asia. Kun väestö kasvaa ja ikääntyy Uudellamaalla, palveluiden tarve kasvaa ja on monia tärkeitä asioita, joihin tarvitaan lisäresursointia, toimitusjohtaja Aki Lindén sanoi hallituksen kokouksessa. Palveluiden kasvu aiotaan rahoittaa toiminnan tehostamisella niin, että HUS pääsee kahden prosentin tuottavuustavoitteeseensa. Pääosa tehostamisesta aiotaan tehdä vähentämällä henkilöstökuluja. Hallitukselle esiteltiin myös taloussuunnitelmaa aina vuoteen 2020 asti. Investointiohjelma jatkuu vielä siitäkin eteenpäin. Suurin osa investoinneista on rakennushankkeita. Hallitus käsittele e