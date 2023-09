Ari Korvolan kirja Tuppeen sahattu Nuorisosäätiö tuo esille uusia yksityiskohtia poliittisen rahan kytköksistä rakentamiseen

Korvolan kirja on kertomus siitä, kuinka keskustapuolueen nuorisojärjestön ”kristillis-siveelliseltä pohjalta ja rikollisuuden torjumiseksi” perustama säätiö päätyi itse tuomiolle. Tästä kepulista pelistä yhteisillä rahoilla on jäljellä vielä pesänsiivous rikoksista ja niiden aiheuttamista miljoonatappioista.

1960-luvun rakennemuutos synnytti tarpeen rakentaa nuorille kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja mutta se johti poliittisiin skandaaleihin, korruptioon, rikoshyötyyn ja vankeustuomioihin.

Nuorisosäätiötä ovat johtaneet muun muassa ministereiksi nousseet Matti Vanhanen ja Antti Kaikkonen sekä etsintäkuulutettuna maailmalla piileksinyt Perttu Nousiainen.

Suhteet suurten rakennusliikkeiden kanssa loivat verkoston, jossa toimintaa edistettiin erilaisin ”lautakasoin”, alennuksin ja laskuttomin remontein. Säätiön johto hyödynsi varoja oman vaalimenestyksensä rahoittamiseen sekä yksityisen omaisuutensa kartuttamiseen.

Loistonsa päivistä Nuorisosäätiö on kutistunut puoleen, yleishyödyllinen status on mennyt, halpakorkoiset valtion lainat on irtisanottu ja asuminen edullisissa säätiön asunnoissa on enää muisto vain.

Ari Korvola (s. 1953) tuli tunnetuksi ärhäkkänä ja uudenlaisia kerrontakeinoja käyttävänä ajankohtaistoimittajana ja tutkivana journalistina.

Ari Korvola: Tuppeen sahattu Nuorisosäätiö (Docendo 2023), sidottu, 234 sivua. Julkaisupäivä 15.9.2023. Kirja julkaistaan samalla myös ääni- ja e-kirjana.

