Arina harkitsee S-market Revontulen sulkemista - työpaikat säilyvät

− Kauppakeskus Revontuli avattiin loppuvuodesta 2007 ja S-market on kuulunut kauppakeskuksen palvelutarjontaan alusta alkaen. S-market ei ole saavuttanut tavoiteltuja asiakasmääriä ja kannattavuutta. Nykyinen vuokrasopimuksemme on päättymässä, minkä vuoksi on luontevaa tarkastella edellytyksiä jatkon osalta. Jos myymälän sulkemiseen päädytään, on se aina surullinen päätös, mutta tällä kertaa siltä osin positiivinen, että avaamme maaliskuussa lähialueelle uuden, laajemmalla valikoimalla varustetun, S-marketin, jonne koko mahtava henkilökuntamme tulisi siirtymään, toteaa Osuuskauppa Arinan toimialajohtaja Mikko Polso.

Arina käynnisti S-market Revontulessa muutosneuvottelut koskien koko vakituista henkilökuntaa, yhteensä 11 työntekijää. Mikäli myymälän sulkemiseen päädytään, kaikki työntekijät siirtyvät keväällä 2023 avattavaan Talvitien S-marketiin.

Mikäli S-market Revontulen sulkemiseen päädytään, toimipaikka suljetaan alkuvuoden 2023 aikana.