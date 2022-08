Arinan alkuvuosi 2022: myynti kasvaa ja kannattavuus mahdollistaa investoinnit

– Myynnin kasvu kaikilla toimialoilla kertoo, että asiakkaat arvostavat osuuskaupan palveluja ja niiden käytöstä kertyviä hyötyjä. Kasvamme kannattavasti, jolloin investoinnit voidaan toteuttaa suunnitellusti. Valitettavasti palvelujen sulkemisilta ei olla vältytty. Töitä on tarjolla aiempaa enemmän, mutta työvoimasta on jo pula, kuvaa alkuvuotta toimitusjohtaja Reima Loukkola.

Arina investoi alkuvuonna 9,2 milj. euroa, avaten S-Marketin, ABC CarWash’in ja ABC-polttonesteaseman Oulun Ritaharjuun, Coffee Housen Kauppakeskus Valkeaan ja VENN-viinibaarin Oulun Amarillon viereen. Oulun Original Sokos Hotel Arinan huoneremontin viimeinen 3. osa valmistui keväällä, joten hotellin kaikki huoneet on nyt uudistettu. Keväällä ja alkukesästä käynnistettiin Rovaniemen S-Market Talvitien sekä Kemin, Keminmaan, Tornion ja Vihannin Sale-lähimyymälöiden uudisrakentamiset. Sale Siikajoki jouduttiin sulkemaan keväällä terveysturvallisuussyistä. Oulun Sale Mäntylä avattiin toissa viikolla.

Arinan työntekijämäärä palautui koronaa edeltäneelle tasolle. Arinalaisia oli kesäkuun lopussa 3 049 ja alkuvuonna keskimäärin 2 966, kokoaikaisiksi muutettuna 2 027. Avoimia työpaikkoja on runsaasti. Työvoiman saatavuus on haaste, vaikka työtyytyväisyys on säilynyt vahvana ja työntekijöistä 82 % on vakituisia. Kesällä apuna oli yli 1 300 kesätyöntekijää, Tutustu ja tienaa harjoittelijaa sekä kesäseteliläistä.

Arinan vähittäismyynnin kasvu 581,5 milj. euroon ja bonusmyynnin kasvu 393,5 milj. euroon vauhdittivat hyötyjen kehitystä. Asiakasomistajat kerryttivät edullisella ruokakorilla, tuote- ja palvelueduilla sekä Bonuksilla ja maksutapaeduilla hyötyjä yhteensä 48,1 milj. euroa. Arinan 16,6 milj. euron ylijäämän myötä osuuskaupan kokonaisonnistumista mittaava osuustoiminnallinen tulos kasvoi 64,6 milj. euroon.