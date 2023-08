Arinan alkuvuosi 2023: investointeja Pohjois-Suomeen – aitous ja välittäminen uuden strategian johtotähtinä

– Osuuskauppa on juuri niin hyvä, kuin se arjessa koetaan. Asiakasomistajamäärän, asiakaskäyntien ja myynnin kasvu kertovat, että olemme vastanneet asiakkaidemme toiveisiin ja vaatimuksiin. Paikoilleen ei voi kuitenkaan jäädä. Meitä haastavat muun muassa ostovoiman heikentyminen ja henkilöstön saatavuus erityisesti pienemmillä paikkakunnilla. Päivitetty strategiamme ohjaa tekemistämme konkreettisin toimin joka päivä, olipa kyse toimeenpanon ja suorituskyvyn varmistamisesta, asiakaskeskeisen kulttuurin kehittämisestä tai esihenkilötyöhön panostamisesta. Arki ratkaisee sekä asiakkaille että arinalaisille, toteaa toimitusjohtaja Reima Loukkola.

Alkuvuoden aikana Arina investoi 17,7 milj., euroa, avaten uuden S-Market ja ABC Talvitien Rovaniemelle ja vanhat myymälät korvanneet uudet Salet Vihantiin, Keminmaalle, Kemin Mäntylään ja Tornion keskustaan. Uusia ruuan verkkokauppoja avattiin Tornion ja Kemin Prismojen yhteyteen. Asiakkaiden kaipaama Grill It! palasi kesällä Ouluun Kauppakeskus Valkeaan. Kesän lopussa Grill It! teki myös uuden aluevaltauksen Leville Sokos Hotellin ravintolapalveluita laajentamaan. Kevään ja kesän kuluessa on käynnistetty uusien myymälöiden rakentamiset Oulunsaloon, Oulun Rajakylään, Ranualle ja Muonioon. Lisäksi Prisma Zeppelinissä ja Vaalan sekä Tyrnävän S-Marketeissa on menossa laajat remontit ja energiauudistukset.

– Alkuvuoden aikana kertynyt ylijäämä edesauttaa sekä nykyisten toimipaikkojen remontointeja ja uudistamisia että uusien palvelujen rakentamista. Nämä investoinnit ovat tärkeitä voidaksemme vastata myös tulevaisuudessa asiakkaidemme toiveisiin, parantamalla asiakaskokemusta sekä nykyisten toimipaikkojen uusimisen osalta ylläpitämään asiointi- ja työturvallisuutta. Panostamalla rakennus- ja energiaratkaisujen ympäristöystävällisyyteen kuljemme kohti Arinan tavoitetta olla hiilinegatiivinen vuoteen 2025 mennessä, Loukkola kertoo.

Arinan työntekijämäärä palautui koronaa edeltäneelle tasolle. Arinalaisia oli kesäkuun lopussa 3 401 ja alkuvuonna keskimäärin 2 928, kokoaikaisiksi muutettuna 2 049. Avoimia työpaikkoja on tarjolla runsaasti Arinan toimipaikoissa ympäri Pohjois-Suomen. Työvoiman saatavuus on haaste, vaikka työtyytyväisyys on säilynyt vahvana ja työntekijöistä 84 % on vakituisia. Kesällä apuna oli yli 1 500 kesätyöntekijää, Tutustu ja tienaa harjoittelijaa sekä kesäseteliläistä.

Arinan vähittäismyynnin kasvu 616,0 milj. euroon ja bonusmyynnin kasvu 418,2 milj. euroon vauhdittivat hyötyjen kehitystä. Asiakasomistajat kerryttivät edullisella ruokakorilla, tuote- ja palvelueduilla sekä Bonuksilla ja maksutapaeduilla hyötyjä yhteensä 49,6 milj. euroa. Arinan 20,9 milj. euron ylijäämän myötä osuuskaupan kokonaisonnistumista mittaava osuustoiminnallinen tulos kasvoi 70,5 milj. euroon.