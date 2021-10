Arinan vuoden 2020 parhaat työryhmät ja esimiehet palkittiin Levillä - Maija Kiljo pokkasi Arinan vuoden esimiehen Martti-patsaan

Hyvällä esimiestyöllä onnistumiseen

– Parhaiden onnistujien palkitseminen on esimiespäivien kohokohta. Onnistuminen ei ole sattumaa, vaan seurausta arinalaisten pitkäjänteisestä laadukkaasta toiminnasta, kertoo henkilöstöjohtaja Minna Salonen.

– On upea nähdä kaikkien esimiestemme vilpitön ilo ja ylpeys työkavereiden onnistumisesta. Se kertoo vahvasta yhteishengestämme ja arvojemme mukaisesta yrityskulttuurista, Salonen iloitsee.

Arinan vuoden työryhmien ja esimiesten valinnat tekee osuuskaupan johtoryhmä keskijohdon esityksistä.

Vuoden työryhmät:

Sale Herukka, Oulu

S-market Tyrnävä, Tyrnävä

Prisma Limingantulli päivittäistavaraosasto, Oulu

Ravintolamaailma Limingantulli, Oulu

Sokos Oulu Koti, lapset, miesten pukeutuminen ja Herkun Kukka, Oulu

Palkitut esimiehet:

Vuoden tulokas: Laura Linna, myymäläpäällikkö Sale Hintta

Huumorintajuinen ja toimeenpanokykyinen Laura ehti saada paljon aikaiseksi. Myynnin kasvun ja tuloksellisuuden lisäksi ratkottiin henkilöstöhaasteita. Systemaattisen johtamisen ja rekrytointien kautta työtyytyväisyys hyppäsi. Vuoteen mahtui remonttia, valikoimien laajennusta, Facebookin haltuunottoa, itsepalvelukassojen käyttöönottoa ja aktiivista lähialueyhteistyötä.

Sale: Sanna Kivimäki, myymäläpäällikkö Sale Herukka

Sanna on rauhallinen toimeenpanija, joka ei hötkyile, vaan tekee ja toteuttaa. Herukan vuosi oli loistava kaikilla mittareilla. Hän käänsi tiimeineen tuloskehityksen positiiviseksi ja priimaa pukkasi monella osa-alueella: Herukka oli laatutekijöissä Arinan Sale-ketjun parhaimmistoa, tehokkuus huipputasoa sekä työtyytyväisyys- ja johtamislupausindeksit erinomaisia.

S-market: Maija Kiljo, marketpäällikkö S-market Tyrnävä

Aina iloinen, energinen ja tempperamenttinenkin Maija teki loistavaa työtä. Myynti ja työyhteisötulokset kehittyivät huimasti ja laatutekijät olivat ketjun kärkipäässä. Maija jalkautti tiimille omistajuuden arvostamista ja talousmatematiikkaakin. Maija on aktiivisesti mukana marketkaupan yhteisissä hankkeissa ja hänet palkittiin esimiehenä myös Arinan luottamishenkilöiden toimesta. Maija nauttii suurta arvostusta henkilökunnan, kollegoiden kuin muidenkin Arinalaisten silmissä.



Maija Kiljo sai lisäksi koko Arinan vuoden esimiehen Martti-patsaan.

Prisma: Petri Rissala; myyntipäällikkö Prisma Limingantulli päivittäistavaraosasto

Petri on osuuskaupan kasvatti, ammentaen yli 30 vuoden ajan oppia kaupanpitoon ja esimiestyöhön. Hän vastaa osuuskaupan suurimmasta ruokakaupasta yhdessä yli 80 arinalaisen voimin ja avasi ruoan verkkokaupan ensimmäisenä Arinan Prismana. Petri saa kiitosta reilusta, iloisesta ja arvostavasta johtamistavasta. Hän on sitoutunut Arinan arvoihin, erityisesti kiinnostus ihmisistä näkyy päivittäin esimiestyössä. Kollegat nauttivat Petrin analyyttisestä työotteesta ja huumorista.

Matkailu- ja ravitsemistoimiala: Markku Pohjanen; ravintolapäällikkö Ravintolamaailma Limingantulli



”Makella” on yrittäjämäinen ote työhön. Pitkällä ja monipuolisella työkokemuksella hän nauttii porukan arvostusta. Työyhteisötulokset olivat upealla tasolla ja myös laatumittarit kehittyivät, ollen ketjun kärkipäässä. Limingantullin Ravintolamaailma on hyvin suosittu ja tuotti eniten toimialan omistajahyötyjä osuustoiminnallisella tuloksella mitattuna.

ABC, tavaratalo- & erikoisliikekauppa ja tukipalvelut: Katja Ikäheimonen; myyntipäällikkö Sokos Oulu



Sokoksen kodin osasto on kuin karkki - omistajien suusta kuultuna. Tunnelman, valikoiman ja numeroiden takaa löytyy intohimoinen sisustamisen ammattilainen, joka hoitaa osastoa kuin omaa putiikkia, tunnistaen tarpeet ja ennakoiden trendit. Myynti ja tulos olivat ketjun parasta. Tärkein onnistumisen tae on Katjan ihmisläheinen ote sekä vuorovaikutustaidot esimiehenä ja työkaverina. Katja on esimerkillinen ja rohkea kehittäjä.





Vuoden kehittäjät:

Omistajanäkökulma: Reija Jolanki; palvelupäällikkö Prisma Rovaniemi



Reija johtaa aktiivisesti yli 60 arinalaisen työryhmää. Reijan viikkovideot tiimille ovat tuttuja, teemoina laatutekijät ym. ajankohtaiset aiheet. Oman tiimin johtamisen lisäksi Reija on osallistunut Rovaniemen alueen henkilöstöpoolitoiminnan kehittämiseen. Yksi yhteinen Prisma, yksi yhteinen Arina ovat kantavat teemat henkilöstön yhteiskäytössä ja valmennuksessa.

Henkilöstönäkökulma: Anu Koskela; kehityspäällikkö Arinan matkailu- ja ravitsemistoimiala

Anu oli keväällä 2020 alkaneen koronakriisin haasteiden ratkaisemisen avainhenkilö matkailu- ja ravitsemistoimialan henkilöstön näkökulmasta. Hänellä on ollut merkittävä rooli sopeuttamistoimien organisoinnissa koko osuuskaupassa. Hän on tehnyt arvokasta, tiivistä ja hedelmällistä yhteistyötä henkilöstötiimin ja marketkaupan esimiesten kanssa. Anun supervoima on ratkaisukeskeinen toimintatapa ja erinomaiset yhteistyötaidot.

Prosessinäkökulma: Ville Leppänen; myyntipäällikkö Prisma Rovaniemi



Ville on aktiivisella otteella edesauttanut käyttötavarakaupan prosessikehitystä. Hän on aina saatavilla ja auttaa pyyteettömästi. Ville on tuonut profilointeihin systematiikkaa. Aktiivinen rooli ketjuun päin on lisännyt yhteistä näkemystä SOK:n ja osuuskaupan välillä. Kehityspäällikön tehtävän lisäksi Ville on hoitanut Prisman käyttötavarapäällikön tehtäviä. Tunnusluvut ovat kunnossa. Viestijänä Ville on asiallinen, mutta työryhmää haastava.

Talousnäkökulma: Markku Juopperi; myyntipäällikkö Prisma Kemi

Markku on pitkän linjan arinalainen. Hän vie asiat käytäntöön ja kehittää ennakko-luulottomasti henkilöstöjohtamista kokeillen uusia toimintamalleja. Hän on rauhallisuudella ja jämäkkyydellä tukipilari haastavissa tilanteissa. Markku puhuu asioista niiden oikeilla nimillä ja on toiminnassa suoraselkäinen ymmärtäen liiketoiminnan kokonaisuuden.



Muut palkinnot:

Vuoden ryhmäpäällikkö: Heli Sironen; osuustoimintapäällikkö Osuuskauppa Arina

Heli on toiminut osuuskaupassa uudenlaisessa osuustoimintapäällikön tehtävässä.

Hänen johdollaan omistajuus on yhdessä liiketoimintajohdon kanssa entistä vahvemmin osa arkea. Omistajuuden tunnusluvut kehittyivät ja hyötyoperaatioita toteutettiin ennätysmäärä. Omistajatyytyväisyys ja palvelutiimin työtyytyväisyys nousivat. Heli tuki liiketoimintakokemuksellaan Sydän Pohjois-Suomelle viestintäkonseptin kehittämistä.

Tahto-patsas: Veli-Matti Puutio, toimitusjohtaja Osuuskauppa Arina

Tahto-patsas on jaettu Arinassa vuodesta 2006 alkaen. Patsaan voi saada ikään kuin ”elämäntyöpalkintona”, kriteeri voi olla kunnioitettava päämäärätietoisuus ja osaava toiminta tai sitten sen voi saada poikkeuksellisen rohkean teon tai suuren muutoksen menestyksellä hoitamisen perusteella.

Arinaa vuodesta 2002 menestyksekkäästi johtanut Veli-Matti siirtyy vuodenvaihteessa uuteen elämänvaiheeseen palveltuaan osuuskaupan omistajia koko työuransa. Veli-Matin johdolla Arina on kehittynyt nykyiseen miljardikokoluokkaan, tuottaen ylivoimaista hyötyä pohjoissuomalaisille kotitalouksille ja tehden Pohjois-Suomesta parempaa paikkaa elää.