Arinan vuoden 2021 parhaat työryhmät ja päälliköt palkittiin Levillä – Miika Huhtaniska pokkasi Arinan vuoden päällikön Martti-patsaan

Hyvällä esihenkilötyöllä onnistumiseen

– Parhaiden esihenkilöiden palkitseminen tuntuu erityisen merkitykselliseltä tässä ajassa. Koronavuodet ovat vaatineet päälliköiltä poikkeuksellista ponnistelua sekä oman että työryhmän hyvinvoinnin eteen. Onnistuminen ei ole sattumaa, vaan seurausta pitkäjänteisestä laadukkaasta toiminnasta sekä suurella sydämellä tehdystä työstä, toteaa henkilöstöjohtaja Minna Salonen.

– On upea nähdä kaikkien päälliköidemme vilpitön ilo ja ylpeys työkavereiden onnistumisesta. Se kertoo vahvasta yhteishengestämme ja arvojemme mukaisesta yrityskulttuurista, Salonen iloitsee.

Arinan vuoden työryhmien ja päälliköiden valinnoista päättää osuuskaupan johtoryhmä keskijohdon esityksistä.

Vuoden työryhmät:

Sale Etelätulli, Oulu

S-market Saarenkylä, Rovaniemi

Prisma Limingantulli kassa ja info, Oulu

Amarillo Rovaniemi, Rovaniemi

Tälläämö Limingantulli, Oulu

Palkitut päälliköt:

Vuoden tulokas: Jonna Kuustie, palvelupäällikkö, Osuuskauppa Arinan resurssipooli

Jonna luotsaa 80 arinalaisen resurssipoolia loistavin tuloksin. Poolissa on arinalaisia Pyhäjoelta Tornioon. Työtyytyväisyys ja johtamislupaukset ovat huipputasolla, vaikka johtaminen tapahtuu pääosin etäältä. Jonna on luonut uusia toimintamalleja, mm. keskitetyn alkuperehdytyksen lähes 500 uudelle Arinalaiselle. Jonna tekee työtä suurella sydämellä.

Sale: Tanja Hinkula, myymäläpäällikkö Sale Etelätulli, Oulu



Tanjan ensimmäinen vuosi päällikkönä oli kaikilla mittareilla onnistunut. Tavoitteellisella, systemaattisella ja rauhallisella johtamisentyylillä Sale Etelätulli otti harppauksia niin myynnissä, tuloksessa, työyhteisötutkimuksessa kuin asiakastyytyväisyydessäkin. Laatumittareilla myymälä oli valtakunnallisesti ketjun kärkijoukossa. Tanja on kantanut vastuuta myös uusien arinalaisten perehdytyksestä.

S-market: Kirsi Pääkkö, marketpäällikkö S-market Saarenkylä, Rovaniemi

Kirsi on päällikkönä päättäväinen, aikaansaava, tavoitteellinen, auttavainen ja helposti lähestyttävä. Kirsi kehittää jatkuvasti itseään ja vastaa myös uusien päälliköiden kasvusta ja kehityksestä. Saarenkylän erinomainen asiakaspalvelu näkyy asiakas- ja työtyytyväisyystuloksissa. Tulosten takana on työryhmän mukaan ottava tuloshakuinen päällikkö, joka seuraa aktiivisesti markkinaa ja parantaa toimintaa jatkuvasti.

Prisma: Kirsi Rautio, palvelupäällikkö Prisma Limingantulli kassa- ja info-osasto, Oulu

Kirsi huolehtii, että omistajakokemus viimeistellään parhaalla palvelulla ja yhteiset asiat hoituvat saumattomasti. Tavoitteet ovat kirkkaat ja niitä seurataan arjessa. Vaikka Kirsillä on vuosikymmenten ammattitaito, näkee hän edelleen arjessa kehittämisen mahdollisuuksia. Tiimin yli 60 superammattilaista onnistuvat mahtavalla yhteishengellä ja ottavat sydämellisesti vastaan arinalaisia toisista toimipaikoista.



Matkailu- ja ravitsemistoimiala: Miika Huhtaniska, ravintolapäällikkö Amarillo Rovaniemi, Rovaniemi



Miikalle tiimi on tärkein. Tiimi menestyi kaikilla mittareilla ja tavoitteet ylittivät koronaa edeltävän huippuvuoden. Rovaniemi oli toistamiseen vuoden Amarillo. Miika palkittiin vuoden S-Bossina eli S-ryhmän parhaana ravintolapäällikkönä. Miikan valtava halu oppia yhdistettynä menestymisen nälkään, maustettuna vahvalla rakkaudella tiimiä ja toimialaa kohtaan - siinä resepti menestykseen! Miika rocks!

Miika Huhtaniska pokkasi lisäksi koko Arinan vuoden päällikön Martti-patsaan.



ABC, tavaratalo- & erikoisliikekauppa ja tukipalvelut: Elina Häkämies, kampaamopäällikkö Tälläämö Limingantulli, Oulu

Elinan usean vuoden systemaattinen kehittäminen tuottaa tulosta. Elina on ottanut roolinsa sydämen asiaksi, johtaen arjessa 100 % läsnäololla. Elinalla on rohkeus nostaa esille myös haastavat asiat. Elina on tiiminsä kanssa onnistunut kehittämään toimipaikkaa haastavana aikana kaikilla tuloskortin mittareilla. Elina johtaa tarkasti ketjun palvelupolkua ja on merkittävä tuki uudemmille kampaamopäälliköille.



Vuoden kehittäjät:

Omistajanäkökulma: Niko Poth, myymäläpäällikkö Sokos Herkku, Oulu

Tavoitteellinen ja systemaattinen kehittäminen sekä vahva kaupallinen näkemys ovat siivittäneet Sokos Herkun voimakkaaseen kasvuun. Niko tiimeineen on ottanut valtavia loikkia, kehittäen myymälän prosesseja ja kaupallisuutta omistajien hyödyksi. Sokos Herkku sijoittui laatumittareilla myymäläkokoluokan parhaimmistoon. Nikon johdolla myös kannattavuus on kehittynyt merkittävästi.

Henkilöstönäkökulma: Minna Savikko, henkilöstöpäällikkö Osuuskauppa Arina

Empaattinen, rauhallinen ja rautainen ammattilainen kuvaavat parhaiten Minnaa. Minnan kanssa tulee tunne, että ollaan samalla puolella ja asiat etenevät oikeudenmukaisesti. Minnalla on taito pysähtyä ja perehtyä monimutkaisiinkin asioihin. Minna hyödyntää verkostoaan ja ammattitaitoa pitäen henkilökunnan lähellä. Osuuskaupan arvot näkyvät Minnan toiminnassa ja hän nauttii luottamusta ja arvostusta.

Prosessinäkökulma: Mika Jokinen, keittiöpäällikkö Amarillo ja Frans & Camille, Oulu



Mikan toistuva menestyminen kertoo sitoutumisesta ja arjen intohimosta. Mika on rohkea, epäkohtiin puuttuva ja työyhteisöä kehittävä. Mikan toimeenpano- ja analysointikyky ovat vahvuuksia. Korona-aikana Mika sopeutti vastuualueen toiminnot tehokkaasti ja tuloksellisuus oli ketjun parhaimmistoa. Mika on haluttu kumppani S-ryhmässä ruokatuotteen kehittäjänä ja Arinan luottopelaaja, jolta kysytään apua.

Talousnäkökulma: Hannu Salo, marketpäällikkö S-market Levi, Kittilä

Hannu on noussut uuteen liitoon pohjoisessa. Läsnä oleva johtaminen tuottaa tulosta. Levin myynti vaihtelee sesonkien myötä, mutta Hannu seisoo vakaasti keskellä paattia. Kokemus ja rauhallisuus näkyvät ja tuntuvat työryhmän ohjaamisessa ja nopeassa reagoinnissa. Työtyytyväisyys on noussut merkittävästi kolmena peräkkäisenä vuonna. Hannu tekee tiivistä yhteistyötä alueella kanssa yli toimialojen.

Vuoden ryhmäpäällikkö: Anna Kela, ryhmäpäällikkö Osuuskauppa Arina

Organisaation osaamisen kasvattaminen on ryhmäpäällikön tärkeimpiä tehtäviä. Osaaminen luo pohjaa työn merkitykselle. Anna on tehnyt laadukasta, pitkäjänteistä työtä päälliköiden ja vastuumyyjien osaamisen ja valmennuksen kehittämisessä. Anna on työn ohessa kehittänyt omaa osaamista, hyödyntänyt oppimaansa kollegoiden ja päälliköiden kanssa sekä auttanut esihenkilöä onnistumaan työssään.