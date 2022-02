Arki rullaa tuoreella uutuusleivällä leikiten: Vaasan Street Food The Wrap

Vaasanin vuonna 2016 markkinoiden ensimmäisellä tuoreella hampurilaissämpylällä aloittama kotikeittiöiden street food -trendi jatkaa kasvuaan ja suomalaiskodeissa kokataankin yhä enemmän kotiuskottavaa katuruokaa. Mahdollisuudet tähän kasvavat nyt entisestään Vaasanin esitellessä Street food -tuoteperheensä uutuuden, rullattavan ja tuoreen wrap-leivän. Kuitupitoista tuoreleipää voi käyttää perinteisten tortillalettujen lailla kietaisemalla se täytteiden ympärille. The Wrap on helppo täyttää, sillä se rullautuu repeytymättä. Uutuus taipuukin helposti kylmäksi välipalaksi tai lämpimäksi ateriaksi niin aikuisten kuin lastenkin käsissä ja sen nauttimisessa tyyli on vapaa: kääri rullaksi, taittele kolmioksi tai pyöräytä tötteröksi.

”Olemme lähes vuoden kestäneen kehitystyön myötä löytäneet tähän ohueen rullaleipään erinomaisen maun, rakenteen ja ulkonäön. Aitona leipänä siinä on riittävästi sitkoa, ja se ei täytettäessä repeä tai vuoda kastikkeita läpi. Olemme testanneet leipiä niin tavallisten kuluttajien, ravintola-alan ammattilaisten kuin myös koululaistenkin kanssa. Palauteet ovat kaikilla olleet ihastuneita. Uskonkin, että Vaasan Street Food The Wrap nousee keväällä uudeksi kotiuskottavan katuruoan ilmiöksi”, kertoo Vaasanin tuoteryhmäpäällikkö Minna Lamberg ja jatkaa: ”Emme rinnasta wrappiamme perinteisiin texmex-lättyihin, vaan kannustamme ihmisiä testaamaan niiden kanssa uudenlaisia kotiruokia. Ne toimivat paitsi helposti täytettävinä välipaloina, myös kotitalouksien ruokahävikin vähentämisessä. Wrapin sisään on helppo kietaista edellispäivän lihapullat, lohet tai kasvikset ja loihtia niistä täysin uusia ja maittavia arkiaterioita. Koululaiset keksivät käyttää uutta wrapia myös mahtavana jälkiruokana täyttämällä sen hedelmillä, marjoilla ja makeilla herkuilla.”

Wrapille oma pop-up ravintola!

Maailman mauilla leikittelevä The Wrap -ravintola rullaa uutuuksia valmiiksi annoksiksi, jotka ovat tilattavissa kotiin tai työpaikalle alkuun Helsingissä. Listalla on paitsi ruokaisia annoksia lihasta, kalasta, kanasta ja kasviksista, myös suussa sulava makea Nutella-banaani-mascarponewrap.

”Kanawrap sai vaikutteensa Koreasta ja lohiwrapista huokuu Skandinavian keittiö. Vegaanisessa annoksessa on Lähi-Idän twistiä. Koska reseptiikka on niin toimiva, teimme wrapeista myös bowl-versiot”, kertoo virtuaalisen The Wrap -ravintolan reseptiikasta ja palvelun pyörittämisestä vastaava Ride Kitchenin Anssi Karppinen.

”Erilaiselle leivälle tehtiin myös erilainen ravintolakonsepti. Uutuutta käyttävä The Wrap -ravintola mahdollista makumatkan maailmalle kotiin kuljetettuna. Wrapin väliin voi oikeastaan laittaa mitä tahansa mitä kaapista löytyy. Ravintolan idea onkin inspiroida kokeilemaan erilaisia makuyhdistelmiä, joita voi helposti myös hyödyntää omassa kokkailussaan. Valmiiden The Wrap -annosten kuljetus on asiakkaille starttitarjouksena ilmaista, joten niitä on helppo tilata ja maistaa, sekä seuraavaksi tehdä myös itse”, kertoo Vaasan Brand Experience Manager Katja Willberg.

The Wrap -ravintolan toimitusalueet Helsingissä 3.2. alkaen postinumeroalueilla 00100-00650 joitain poikkeuksia lukuun ottamatta. Ilmainen kuljetus Wolt ja Foodora, noudot Ride Kitchen Hietsu, Hietalahdenranta 11, 00180 Helsinki.

Vaasan Oy on suomalainen leipomoalan yritys, joka työllistää Suomessa noin 530 henkilöä. Yhtiön historia ulottuu aina vuoteen 1849, mikä tekee meistä Suomen vanhimman valtakunnallisen leipomoalan toimijan. Leivomme suomalaisten rakastamia leipiä viidessä leipomossa eri puolilla Suomea ja tehtävänämme on vahvistaa leipomotoimialan elinvoimaisuutta Suomessa. Tunnetuimpia tuotemerkkejämme ovat Vaasan Ruispalat, Vaasan Kaurasydän, Vaasan Kaura 100 %, sekä Vaasan hampurilais- ja hot dog -sämpylät. Suomen lisäksi leivomme myös Baltian maissa. Omistajamme Lantmännen Unibaken kautta olemme osa ruotsalaisten maanviljelijöiden omistamaa Lantmännen-monialakonsernia, joka on yksi Euroopan suurimpia toimijoita bioenergia-, kone-, maatalous- ja elintarviketoimialalla. Liikevaihtomme Suomessa ja Baltiassa vuonna 2020 oli 200 miljoonaa euroa. www.vaasan.fi