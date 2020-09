Arkkeo haastaa perinteiset etuohjelmat – maksukortista kuluttajan ainoa tarvitsema etukortti

Arkkeo poikkeaa perinteisistä kanta-asiakas- ja etuohjelmista, sillä se tekee asiakkaan maksukortista universaalin automaattisen etukortin ja on samalla ketjusta riippumaton palvelu.

Osa suomalaisista kantaa lompakossaan vielä fyysistä bonus- tai etukorttia, mutta Arkkeolla uskotaan, että muutokselle on tilausta.



“Olemme saaneet omissa kuluttajahaastatteluissamme vahvoja signaaleja kuluttajien käyttäytymisen muutoksesta. Usein kuluttaja, joka valitsee Arkkeon, on sekä kyllästynyt perinteisiin kanta-asiakasohjelmiin, että kantamaan fyysisiä kortteja lompakon pullollaan tai lataamaan puhelimen täyteen kauppojen omia sovelluksia. Kuluttajia kiinnostaa se, että he saavat lempikaupoistaan edut vaivattomasti ilman ylimääräistä häslinkiä ja eri ohjelmien kanssa kikkailuja”, kertoo Arkkeon perustaja ja toimitusjohtaja Tuomas Kohila.

Arkkeo on helpompi ja toiminnallisempi kuin mikään yksittäinen etuohjelma



Erillistä etukorttia joutuu aina kantamaan mukanaan ja silloinkin, kun etuohjelma on sovellus, sitä joutuu vilauttamaan kassalla viivakoodinlukijalle kerryttääkseen etuja. Arkkeossa etuja kertyy automaattisesti sitä mukaan, kun kuluttaja käyttää Arkkeoon linkittämäänsä maksukorttiaan palvelussa mukana olevissa liikkeissä. Toisin sanoen edut kulkevat aina mukana maksukortissa. Maksukortin linkittäminen Arkkeo-sovellukseen on kuluttajalle maksutonta.

Tavoitteena nopea kasvu ja kansainvälistyminen



Arkkeossa on mukana jo 94 yritystä pääosin pääkaupunkiseudulta ja se keskittyy juuri nyt uusien kumppanuuksien solmimiseen pienten ja keskisuurten yritysten kanssa.

“Suurempana tavoitteenamme on tietysti nopea kasvu ja kansainvälistyminen. Haluamme mullistaa tavan kerätä ja ansaita etuja. Olemme kolminkertaistaneet maksavien kauppiaidemme määrän puolessa vuodessa haastavasta maailmantilanteesta huolimatta. Koronakevään alusta olemme käytännössä kasvaneet 200%, joka ilmaisee selkeästi, että tällaiselle uudenlaiselle alustalle on kysyntää”, kertoo Arkkeon kasvusta vastaava Sanna Kallioinen-Niemi.



”Arkkeoon mukaan tulo on jokaiselle kauppiaalle riskitöntä, sillä kauppias maksaa alustan käytöstä vain, jos saavuttaa itse asettamansa tavoitteet. Arkkeoon liittyminen on vaivatonta ja nopeaa, eikä se vaadi kassajärjestelmäintegraatioita”, Kallioinen-Niemi jatkaa.

Koronakevät on muuttanut ihmisten tottumuksia ja käyttäytymistä



Arkkeolla uskotaan, että riippumattomasta ja kortittomasta alustasta tulee iso juttu. Se kokoaa kaikki lempietuohjelmat yhteen, ja on oikeasti varteenotettava vaihtoehto perinteisille etuohjelmille.



Poikkeuksellinen alkuvuosi on ravistellut niin kuluttajien kuin kauppiaidenkin tottumuksia ja Arkkeolla ollaan varmoja, että juuri nyt on oikea aika aidosti kuluttajalähtöisen automatisoidun ohjelman jalkautumiseen markkinoille.

"Ihmiset ovat kyllästyneet kantamaan ja hallitsemaan lukuista joukkoa eri etuohjelmia ja -kortteja ja kaipaavat muutosta. Arkkeo-ohjelma sopii monen kokoisille kauppiaille, mutta alkuperäinen ajatus lähti siitä, että halusimme tarjota myös pienemmille toimijoille mahdollisuuden asiakkaiden kustannustehokkaaseen sitouttamiseen ja palkitsemiseen”, Kohila paljastaa.

Kauppiailla mahdollisuus tehdä dataan pohjautuvia liiketoimintapäätöksiä



Arkkeossa mukana olevilla liikkeillä on mahdollisuus hyödyntää omien asiakkaidensa ostodataa ja tehdä sen perusteella jatkossa järkevämpiä dataan pohjautuvia liiketoimintapäätöksiä. Kohila huomauttaa, että jos pois luetaan isojen ketjujen toimijat, niin harvalla kauppiaalla on oikeasti käsitystä, keitä heidän asiakkaansa ovat ja kuinka usein he liikkeessä asioivat.

“Me Arkkeolla työskentelevät haluamme omalta osaltamme auttaa kaikenkokoisia toimijoita hankkimaan lisää asiakkaita, sitouttamaan niitä ja menestymään digitalisoituvassa maailmassa. Tavoitteenamme on kehittää Arkkeosta ihan kaikille kauppiaille lisäarvoa tuottava alusta - kuluttajalähtöisesti”, Kohila summaa.