Arkkeo lisää Smartumin yhdeksi maksutavoistaan

Smartumin sähköisen lounasedun käyttäjät pääsevät jatkossa nauttimaan Arkkeossa mukana olevien ravintoloiden eduista ja kampanjoista helposti ja turvallisesti.

Suomalainen teknologiastartup Arkkeo auttaa kauppiaita ja ravintoloitsijoita sitouttamaan asiakkaitaan ja automatisoimaan uusasiakashankintaa. Toisin sanoen Arkkeo yhdistää kuluttajan maksukortin saumattomasti kauppiaan etuohjelmaan, mikä kannustaa asiakkaita keskittämään ostoksensa lempiravintoloihin ja -liikkeisiin, joista asiakas samalla kerryttää etuja.

Tavoitteena tarjota asiakkaille entistä merkityksellisempi palvelukokemus

Arkkeo aloittaa yhteistyön hyvinvointietuja tarjoavan Smartumin kanssa. Smartumin sähköistä lounasetua käytetään mutkattomalla SmartumPay-mobiilisovelluksella tuhansissa yrityksissä ympäri Suomen. SmartumPay-sovelluksen voi jatkossa linkittää Arkkeoon ja integraation tavoitteena on pystyä yhdessä tarjoamaan asiakkaille entistä ainutlaatuisempaa ja merkityksellisempää palvelua.

”Olemme saaneet sekä kuluttajilta että ravintoloilta runsaasti toiveita ja kyselyitä mahdollisuudesta kerätä etuja myös lounasedulla maksettaessa. Siksi on erittäin mahtavaa päästä kertomaan yhteistyöstä Smartumin kanssa. SmartumPay on moderni ja ekologinen maksutapa. Lisäksi se on paperiton ja muoviton vaihtoehto, joten meille oli hyvin luonnollista aloittaa yhteistyö Smartumin kanssa”, kertoo Arkkeon perustaja ja toimitusjohtaja Tuomas Kohila.

”SmartumPayn voi linkittää Arkkeoon yhdeksi maksutavaksi kuten oman pankki- tai luottokorttinsakin. Ravintoloissa Smartumin lounasedulla maksaminen on tehty asiakkaille hyvin helpoksi. Smartumin tuominen maksutavaksi Arkkeoon tekee suosikkiravintoloiden tukemisen ja niissä lounastamisen asiakkaillemme entistä houkuttelevammaksi, sillä sen myötä lounasetua käyttävät asiakkaat voivat kerryttää ravintoloista myös henkilökohtaisia etuja”, Kohila jatkaa.

Avoin ohjelmistorajapinta mahdollistaa ketterän integraation

”Yhteistyö Arkkeon kanssa on ollut helppoa ja antoisaa. Smartumin avointen rajapintojen ansiosta työsuhde-eduilla maksaminen verkkokaupoissa tai sovelluksissa on helppoa. Nyt Smartum-maksuista voi ansaita myös bonusta vaivattomasti kaikista sellaisista ravintoloista, jotka kuuluvat Arkkeon bonusjärjestelmän piiriin. Käytännössä SmartumPaylla voi nyt siis sekä maksaa lounaansa lounasedulla että samalla kerryttää lisäetuja”, iloitsee Smartumin Chief Digital Officer Ilkka Auer.

Lounasedulla voi maksaa ravintoloissa enintään 10,70€ hinnan. Mahdollisen 10,70 euroa ylittävän summan voi helposti maksaa omalla pankki- tai luottokortilla, jolloin etua kertyy koko ostetusta summasta. Etujen kerryttäminen edellyttää oman maksukorttinsa linkittämistä Arkkeoon.

Arkkeo-sovellus on ladattavissa App Store ja Google Play -sovelluskaupoista ja sen käyttö on kuluttajalle täysin maksutonta. Arkkeoon voi SmartumPayn lisäksi linkittää Wolt-tilin ja yleisimmät credit/debit -yhdistelmäkortit sekä muut Mastercard ja Visa- teknologioihin perustuvat maksukortit. Maksutavoilla, jotka ovat linkitetty Arkkeoon, kerryttää automaattisesti etuja tehdyistä ostoksista.

Lisätiedot:

Tuomas Kohila, Founder & CEO, Arkkeo Oy

040 777 1770, tuomas@arkkeo.com

Ilkka Auer, Chief Digital Officer, Smartum Oy

040 085 3069, ilkka.auer@smartum.fi



Arkkeo on suomalainen teknologiastartup ja vuonna 2019 lanseerattu ilmainen mobiilisovellus, joka tekee kuluttajan maksukortista tai muusta maksutavasta universaalin etukortin. Arkkeo on myös alusta, joka mahdollistaa kauppiaille etu- /kanta-asiakasohjelmien avaamisen riskittömästi ilman mittavia investointeja tai kassaintegraatiota. Kanta-asiakkuus linkittyy suoraan asiakkaan maksutapaan ja palkitseminen tapahtuu automaattisesti. Arkkeon kumppaniverkosto koostuu ravintoloista ja liikkeistä, joilla on aktiivinen etuohjelma Arkkeo-alustalla. Arkkeon toimisto sijaitsee Helsingissä ja palveluksessa on 8 työntekijää. www.arkkeo.com

Smartum on suomalainen perheyritys, joka on vaikuttanut suomalaisen työelämän inhimillistymiseen jo vuodesta 1995 lähtien. Yli 13 000 työnantaja-asiakasta tarjoaa henkilöstölleen Smartumin hyvinvointietuja, joiden piirissä on lähes 700 000 työntekijää. Smartumin valtakunnallinen kumppaniverkosto koostuu lähes 27 000 yrityksestä, joissa maksun voi kuitata Smartum-maksuvälineillä. SmartumPay on ilmainen mobiilisovellus Smartumin sähköisiä etuja käyttäville työntekijöille sekä Smartum-maksuja vastaanottaville kumppaneille. www.smartum.fi