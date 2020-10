Arkkeo lisää Woltin yhdeksi maksutavakseen

Arkkeo on vuonna 2019 lanseerattu suomalainen sovellus, joka tekee maksukortistasi ainoan tarvitsemasi etukortin. Arkkeo on alusta, joka mahdollistaa kauppiaille etu- /kanta-asiakasohjelmien avaamisen riskittömästi ilman mittavia investointeja tai kassaintegraatiota. Kanta-asiakkuus linkittyy suoraan asiakkaan maksukorttiin tai Wolt-tiliin ja palkitseminen tapahtuu automaattisesti.



Arkkeo-sovellus on ladattavissa App Store ja Google Play -sovelluskaupoista ja sen käyttö on kuluttajalle täysin maksutonta. Arkkeoon voi linkittää Wolt-tilin lisäksi yleisimmät credit/debit -yhdistelmäkortit ja muut Mastercard ja Visa- teknologioihin perustuvat maksukortit. Liittämisen jälkeen eri maksutavoilla voi saada etuja automaattisesti kaikista ostoksista.



Arkkeossa on mukana jo lähes 100 kumppaniyritystä ja yhteisenä tavoitteena on mullistaa tapa kerätä etuja. Arkkeon toimisto sijaitsee Helsingin Pitäjänmäessä ja työntekijöitä on 9.