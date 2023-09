Arkkitehti ja rakennusalan vaikuttaja Salla Eckhardt on Tampereen yliopiston Vuoden Alumni

Tampereen yliopiston Vuoden Alumni​ -tunnustuksen saajat edustavat yliopiston tuottamaa osaamista ja tekevät omalta osaltaan näkyväksi yliopiston vaikuttavuutta ja alumnien merkitystä ympäröivälle yhteiskunnalle.​ Valinnan kriteerejä ovat muun muassa uraauurtavuus omalla alalla, yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä yliopiston, yhteiskunnan ja alumnien vuorovaikutuksen edistäminen. Vuodesta 2022 lähtien Tampereen yliopiston Vuoden Alumni -valintaan on vaikuttanut myös julkinen kampanja, jolla haetaan ehdotuksia Vuoden Alumniksi yliopiston ystäviltä, alumneilta, opiskelijoilta ja henkilökunnalta.

Salla Eckhardtin Vuoden Alumni 2023 -valintaan vaikutti hänen kansainvälinen ja laajavaikutteinen roolinsa rakennusalan kehittäjänä. Arkkitehdiksi Tampereen teknillisestä yliopistosta valmistunut Eckhardt on työskennellyt rakennusten digitaalisen mallintamisen ja kestävän kehityksen parissa Suomessa ja Yhdysvaltain Seattlessa. Microsoftilla työskennellessään hän perusti yhtiöön rakennusten digitaaliseen elinkaareen keskittyvän liiketoimintayksikön ja toimi sen johtajana. Vuoden 2023 alussa Eckhardt aloitti Senior Vice President -roolissa rakennusalan konsulttiyhtiö OAC Servicesillä.

Tampereen teknillisen yliopiston ja aiemman Tampereen yliopiston yhdistyessä syntyneen uuden Tampereen yliopiston ensimmäiseksi Vuoden Alumniksi valittiin vuonna 2019 toimitusjohtaja Suvi Haimi. Vuonna 2020 Vuoden Alumni oli pääministeri Sanna Marin, vuonna 2021 silloinen Cargotecin Kalmar-liiketoiminta-alueesta vastaava johtaja Antti Kaunonen ja vuonna 2022 Ulkopoliittisen instituutin johtaja, politiikan tutkija Mika Aaltola.

Salla Eckhardtin uraauurtava, kansainvälinen työ rakennusalalla sekä kestävän kehityksen ja esteettömyyden edistäjänä on vaikuttavuudeltaan varsin poikkeuksellinen. Päätyönsä ohella hän toimii aktiivisesti avainrooleissa useissa rakennusalan järjestöissä Yhdysvalloissa.

– Alumnit tekevät näkyväksi yliopiston merkittävää roolia yhteiskunnan ylläpitäjänä ja uudistajana. Vuoden Alumni Salla Eckhardt on mukana ratkaisemassa globaalin tason haasteita ja tekee samalla tamperelaista osaamista tunnetuksi maailmalla. Hän osoittaa omilla uravalinnoillaan paitsi rohkeaa asennetta myös sen, että tutkintomme antavat täydet mahdollisuudet edetä uralla pitkälle myös kansainvälisesti ja osallistua ihmiskunnan suurimpien haasteiden ratkaisemiseen, toteaa rehtori Keijo Hämäläinen.

Salla Eckhardt kertoo yliopisto-opintojensa antaneen vahvan osaamispohjan, joka mahdollisti muuton Yhdysvaltoihin vuonna 2015 rakentamaan kokonaan uutta urapolkua.

– Ajattelen, että me arkkitehdit olemme oikeastaan yhteiskuntasuunnittelijoita. Ihmiset eivät elä siiloissa, vaan yhteiskunta on ennen kaikkea verkosto. Siksi myös kaupunkien pitää olla älykkäitä, Eckhardt sanoo.

Keskeisenä tavoitteena rakentamisessa ja sen suunnittelussa Eckhardt pitää yhteiskunnan resilienssin vahvistamista. Tavoitteen merkitys on tullut voimakkaasti esiin myös viimeaikaisten metsäpalo-, tulva- ja hurrikaaniuutisten myötä. Eckhardt näkee resilienssin globaalin tason kysymyksenä, jossa myös kehittyvillä mailla on keskeisen tärkeä rooli. Lisäksi rakentamista on ajateltava pitkällä, ylisukupolvisella aikajänteellä, sillä prosessit suunnitelmista päätöksenteon ja lupaprosessien kautta toteutukseen ovat usein hyvin pitkiä.

– Meidän on mietittävä tarkkaan, mitä kannattaa tehdä, jotta emme voimista olemassa olevia ongelmia ja jotta pystyisimme katkaisemaan negatiivisia kierteitä. Ympäristön muokkaus ihmisiä varten voimistaa ilmiöitä pahimmillaan peruuttamattomasti, Eckhardt toteaa.

Eckhardt painottaa työssä ennen kaikkea ennaltaehkäisyä reaktiivisuuden sijaan. Rakennusten tietomalleilla ja elinkaaren digitalisoinnilla on tavoitteiden saavuttamisessa merkittävä rooli.

– Digitalisaation avulla voimme mallintaa, tutkia, simuloida ja pohtia erilaisia malleja ennen toteutusta. Näin voimme tehdä päätöksiä todennettua pohjaa käyttäen, ei pelkästään mutu-pohjalta. Yllätyksille ei ole enää sijaa. Lisäksi rakennustuotannossa on aina huomioitava investointinäkökulma, sillä tarpeille on löydyttävä myös maksaja. Rahan hinta on ohjaava tekijä kaikessa, joten kyse on totta kai myös poliittisista valinnoista, Eckhardt sanoo.

Globaalin mittakaavan lisäksi Eckhardt edistää tavoitteita myös yksilöiden tasolla. Hän korostaa kaikessa empatian ja hyväntahtoisuuden valitsemista.

– Jokainen meistä haluaa asua hyvässä, terveellisessä ja turvallisessa ympäristössä. Siksi pidän tärkeänä, että jokaiselle annetaan mahdollisuus onnistua ja mahdollisuus täyttää perustarpeensa: suojaa ja ruokaa. Puhunkin universaalin suunnittelun puolesta – siitä, ettemme tee ketään esteelliseksi.

Tieto valinnasta Tampereen yliopiston Vuoden Alumniksi tavoitti Salla Eckhardtin kotona Seattlessa. Valinta tuli hänelle täytenä yllätyksenä.

– Aiemmat Vuoden Alumnit ovat huikeaa porukkaa ja merkittäviä vaikuttajia. Olen omasta valinnastani häkeltynyt ja otettu. Ottamatta mitään pois tästä henkilökohtaisesta kunnianosoituksesta ajattelen, että nimitys on myös yliopistoyhteisön yhteinen asia. Toivon, että tätä voidaan käyttää alustana seuraaville tulijoille, jotka kulkevat samoja askeleita. Suomi on hieno hautomo, ja olen mielelläni pitämässä porttia auki seuraaville, Eckhardt toteaa.

Vuoden Alumni Salla Eckhardt

Syntynyt v. 1980 Tampereella

Koulutus: arkkitehti (arkkitehtuuri ja rakennustekniikka), Tampereen teknillinen yliopisto, 2010

Nykyinen työ: Senior Vice President, OAC Services

Työhistoriaa: Director of Digital Building Lifecycle and Innovation, Microsoft Director of Emerging Technology & Innovation, Sellen Construction Digital Construction Lead, Hoffman Construction Company Smart City Lead, Tampereen kaupunki Digital Transformation Lead, VTT

Luottamustehtäviä: National BIM Program Steering Committee -komitean puheenjohtaja Digital Twins Consortium AECO -komitean puheenjohtaja VRAR Association AECO -komitean puheenjohtaja Building Intelligence Group, Seattle Chapter -komitean perustajajäsen

Luennoitsija ja mentori

Asiantuntemus: rakennusten elinkaaren digitalisointi, kestävä kehitys, esteettömyys

Katso videolta Salla Eckhardtin haastattelu (YouTube). Linkki avautuu palkinnon julkistamisen yhteydessä 4.9.2023 noin klo 13.20.

Aiempia julkaisuja:

Alumnimme Salla Eckhardt: Arkkitehti edistää Microsoftilla rakennusten elinkaaren digitalisointia, kestävää kehitystä ja esteettömyyttä

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola on Tampereen yliopiston Vuoden Alumni 2022