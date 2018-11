Arkkitehtipalvelu Oy saa uuden toimitusjohtajan

Arkkitehtipalvelu Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty 1.1.2019 alkaen FM Juha Pakarinen, joka on työskennellyt Arkkitehtipalvelun varatoimitusjohtajan tehtävässä vuodesta 2017 alkaen. Ennen Arkkitehtipalveluun siirtymistä Juha Pakarinen on työskennellyt teollisuuden ja energia-alan tehtävissä. Yrityksen perustajaosakas ja nykyinen toimitusjohtaja Tommi Luukkonen keskittyy jatkossa hallitustyön lisäksi liiketoiminnan strategiseen kehittämiseen, hankekehitykseen ja asiakasrajapinnassa toimimiseen.

Juha Pakarinen

Arkkitehtipalvelu on valtakunnallisesti merkittävä toimija julkisten hankkeiden, asuntojen – ja toimitilojen suunnittelussa sekä alue – ja hankekehityksessä. ”Olen innoissani uudesta tehtävästä. Arkkitehtipalvelun laaja osaaminen ja ainutlaatuinen yrityskulttuuri ovat hyvä pohja kehitystyölle”, Juha Pakarinen toteaa. Toimitusjohtajana yrityksen perustamisesta lähtien menestyksekkäästi toiminut Tommi Luukkonen toteaa toimitusjohtajavaihdoksen olevan luonteva jatkumo yrityksen kasvaessa: ”Kun olen ollut yritystä luotsaamassa toimitusjohtajana lähes 11 vuotta, niin on hyvä myös vaihtaa omaakin näkökulmaa ja keskittyä erityisesti yrityksen strategiseen kehittämiseen. Tämä on luontevaa varsinkin nyt kun yritys on ollut vahvalla kasvu-uralla. Samalla saadaan uutta näkökulmaa ja energiaa yrityksen liiketoiminnan johtamiseen.” Hallituksen puheenjohtaja Tero Wéman kiittää Tommi Luukkosta erinomaisesta työstä: ”Arkkitehtipalvelun nopea kasvu ei olisi ollut mahdollinen ilman Tommin huikeaa panosta toimitusjohtajana. Yrityksen toimintaa täytyy kehittää jatkuvasti eteenpäin ja kasvu tuo mukanaan uudenlaisia haasteita ja mahdollisuuksia. Arkkitehtipalvelun strategiaan kuuluu jatkossakin kasvu ja laadullisen paremmuuden kehittäminen. Haluamme tarjota valtakunnallisesti arjen hyvää arkkitehtuuria, joka palvelee ihmisiä ja tuottaa hyvinvointia.” ”Yrityksen arvoihin kuuluu henkilökohtaisten kehityspolkujen tukeminen ja on ilo todeta, että paras henkilö uudeksi toimitusjohtajaksi löytyi talon sisältä. Juhan kanssa lähdemme kohti seuraavaa kymmentä kasvun vuotta.”, Tero toteaa.

