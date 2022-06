Arkkitehtuuri politiikan tutkimuksen kohteena

Keskustelua arkkitehtuurin ja politiikan suhteesta leimaa kuitenkin usein eräänlainen instrumentaalinen selitysmalli: arkkitehtuuri nähdään kapeasti välineenä, joka vastaa ulkoa päin tuleviin poliittisiin tavoitteisiin. Tällainen käsitys ”poliittisesta arkkitehtuurista” kulminoituu usein siihen, miten arkkitehtuuri toteuttaa erilaisia poliittisia ideologioita ja tuo yhteiskunnan valtasuhteita näkyväksi korostuneesti politisoituneiden rakennusten kautta.

YTM Aleksi Lohtajan väitöstutkimus ”Architecture as Spatial Configuration of Politics” esittää vaihtoehtoisen tavan tulkita arkkitehtuurin poliittisuus käsittelemällä arkkitehtuuria politiikan tilallisena konfiguraationa.

Painottamalla politiikan tilallista rakentumista ja arkkitehtuuria tapana jäsentää sitä, tutkimuksen lopputulos on, että arkkitehtuuriin tai laajassa mielessä kaupunkitilaan ja rakennettuun ympäristöön liittyviä poliittisia kysymyksiä ei voi palauttaa ulkoisten ideologioiden tai vallitsevien yhteiskunnallisten suhteiden representaatioihin ja vallalle alisteisiksi siitäkin huolimatta, että arkkitehtuurin suhteen on mahdotonta puhua täydestä taiteellisesta autonomiasta poliittisuuden keskeisenä lähtökohtana tai edellytyksenä.

Tutkimus esittää, että arkkitehtuuria voi lähestyä kiinteänä osana ’politiikan’ rakentumista. Sen kautta tuotetaan erilaisia sosiaalisia, poliittisia ja kulttuurisia käsityksiä siitä, mitä yhteiskunnassa pidetään mahdollisena. Tätä lähestytään tutkimuksessa erityisesti Walter Benjamin, Henri Lefebvren sekä Jacques Rancièren poliittisen ajattelun kautta.

Keskittymällä arkkitehtuurin yhteiskuntatieteellisiin painotuksiin, tutkimus uudistaa käsityksiä yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen rajankäynnistä arkkitehtuurin kanssa ja määrittää siten uudelleen arkkitehtuurin, tilan ja rakennetun ympäristön merkitystä politiikan tutkimuksen kohteina.

Tutkimusta on rahoittanut Koneen säätiö, Jyväskylän yliopisto ja Suomen kulttuurirahasto.

YTM Aleksi Lohtajan politiikan väitöskirjan ”Architecture as Spatial Configuration of Politics” tarkastustilaisuus pidetään 10.6.2022 klo 12 alkaen salissa H 306. Vastaväittäjänä toimii Reader Tahl Kaminer (Cardiff University) ja kustoksena Senior Lecturer Mikko Jakonen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Julkaisun tiedot:

Väitöskirja on luettavissa JYX-julkaisuarkistossa osoitteessa

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9161-6

Lisätietoja: aleksi.lohtaja@gmail.com