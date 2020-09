Armas Karviainen on humoristinen eläinetsivien seikkailu aurinkoisessa Helsingissä

Armas Karviainen on tavallinen, mutta myös täysin epätavallinen cockerspanieli Helsingin Siltasaaresta. Perheen kesken Armas on tavallinen koira, mutta päivisin perheen ollessa töissä Armas Karviainen ratkoo rikoksia Helsingin eläinten maailmassa.

Antti Ala-Jokimäen Armas Karviaisella ovat apunaan etsivätoimiston kumppanit: hillomunkkeja rakastava eläköitynyt poliisikoira Simo Hillokuono ja orpo pikkulintu Leivoska. Kuninkaallisen tason skandaali ravistelee Helsingin eläinmaailmaa. Britannian suurlähetystö Helsingin Kaivopuistossa on joutunut hirvittävän ryöstön kohteeksi. Kuka tai ketkä ovat ryöstäneet mittaamattoman arvokkaan kuninkaallisen kaulapannan?

Poliisin levitellessä tassujaan Etsivätoimisto Karviainen ja kumppanit selvittävät arvoitusta. Yhden alkukesäisen päivän aikana ystävykset kohtaavat mm. varastelevia lokkeja ja itse Britannian suurlähettiläät, welsh corgit Lady Margaretin ja sir Richard II Nakkinaaman. Ajoittain ei-niin-vauhdikas seikkailu sisältää yllättäviä käänteitä ja brittiläisen kuivaa huumoria.

Antin cockerspanieli Fidel on inspiroinut häntä kirjoittamaan kirjan eläinten seikkailusta:

"Eikä ainoastaan inspiroinut vaan se myös katseli sohvalta tyynyjen uumenista kun kirjoitin ja toisinaan tuli tönimään kuonollaan, että nyt olisi aika lähteä metsään ulkoilemaan. Armas Karviainen on kirjoittamani kirjan päähahmo. Hän on myös cockerspanieli. Kovin erilaisia Armas ja Fidel silti ovat. Eräitä yhtäläisyyksiä kuitenkin on: loppukesästä Fidelkin herkuttelee karviaisia suoraan pensaasta. Kirjani Armas Karviainen on omistettu ystävälleni Fidelille."

Teos: Armas Karviainen : Dimangein ja smaragdein koristellun mittaamattoman arvokkaan kuninkaallisen kaulapannan arvoitus

ISBN: 9789523042513

Kirjoittaja: Antti Ala-Jokimäki

Kansikuva: Terhi Ekebom

Julkaisupäivä: 2.9.2020