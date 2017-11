Armenia ja Etelä-Kaukasia - siltoja vai rajoja?

Armenian republikaanipuolueen varapuheenjohtaja Armen Ashotyan ja oppositiopuolue Bright Armenian perustaja Edmon Marukyan Aleksanteri-instituutin vieraina perjantaina 17.11.

Tervetuloa Aleksanteri-instituutin isännöimään harvinaiseen keskustelutilaisuuteen, jossa kaksi Armenian kärkipoliitikkoa kertovat näkemyksiään Etelä-Kaukasian tilanteesta ja kehityksestä.

Armen Ashotyan on Armenian republikaanisen valtapuolueen (HHK) varapuheenjohtaja ja parlamentin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja. Vuosina 2009-2016 hän hoiti Armenian opetus- ja tiedeministerin tehtäviä.

Edmon Marukyan on Armenian parlamentin jäsen vuodesta 2012 ja vuodesta 2015 myös perustamansa "Bright Armenia" -puolueen puheenjohtaja. Hän on ihmisoikeusjärjestö Center for Strategic Proceedings'n perustaja ja toiminut Human Rights Watchin kansallisena asiantuntijana.

Tilaisuus järjestetään Aleksanteri-instituutin 2. krs kokoushuoneessa (Unioninkatu 33, Helsinki) perjantaina 17.11. klo 10-12.

Ilmoittauduthan mukaan ke 15.11. mennessä täällä https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/84368/lomake.html

Tilaisuus on englanninkielinen. Tarjoamme alkuun kahvit.