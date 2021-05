Armoton kokaiini jättää jälkeensä murhien ja korruption vanan

Jaa

Brittiläisamerikkalainen toimittaja jäljittää armottoman valkoisen kuningattaren tien kokapelloilta maailman markkinoille. Kokaiinin kulkua seuraa pitkä rikollisuuden ja väkivallan laahus.

Toby Muse: Kilo – Kokaiinin tappava tie Kolumbian viidakosta maailmalle

Maria ei pidä itseään rikollisena. Hän vain korjaa tuottoisaa satoa: kokaiinia. Pedro työskentelee kemikaalihöyryisessä kokalaboratoriossa viidakon keskellä. Cachote rukoilee palkkamurhaajien suojelupyhimykseltä, että hänen ampumansa luodit osuvat. Ja huumeparoni Alex päättää, mihin kokaiinin matka jatkuu – ja kenen elämä hänen lähipiirissään jatkuu, kenen ei.

Toimittaja Toby Muse on seurannut vuosien ajan sitä, miten kansainvälinen huumekauppa on vaikuttanut Kolumbian yhteiskuntaan ja ihmisiin. Kolumbia on kokaiinin lähtöpiste, missä kasvatetaan ja jalostetaan valtaosa maailman kokainiista. Muse on päässyt kirjassaan seuraamaan läheltä niin kerääjiä kokapelloilla, barrion huumekauppiasta, kartellin palkkamurhaajaa kuin salakuljettajia, jotka vaarantavat henkensä kuljettaessaan Tyynellämerellä satoja kiloa huumetta kevytsukellusveneissä, joiden on tarkoitus kestää vain yhden matkan ajan. Ääneen pääsevät myös poliisit ja sotilaat, jotka yrittävät pysäyttää kokaiinin loppumatonta virtaa.

Kilo vie piinaavalle matkalle huumebisneksen ytimeen, säälimättömän väkivallan ja kylmän voitontavoittelun maailmaan. Kirjassa seurataan yhden kokaiinikilon matkaa Kolumbian vuorilta kartelleille ja edelleen kohti Yhdysvaltoja, Eurooppaa ja Aasiaa. Jokainen kilo kulkee monen ihmisen käsien kautta, ja heille kaikille kokaiini on elämän ja kuoleman kysymys.

Toby Muse on brittiläisamerikkalainen kirjailija ja ulkomaankirjeenvaihtaja, joka on asunut Kolumbiassa 15 vuotta raportoiden maan huumerikollisuudesta. Toby Muse antaa etähaastatteluja Washington DC:stä.

Arvostelukappaleet, haastattelupyynnöt, lisätiedot: hanna-leena.soisalo@atena.fi